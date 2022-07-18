نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة القهوة الباردة بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق رائع وشهي جدًا في المقال التالي
كيكة القهوة الباردة ، من أنواع الكيك البارد اللذيذ والشهي، حيث يفضل الكثير القهوة، ولا سيما الحلويات التي تعد بالقهوة، حيث تحظى بإقبال الجميع، وهي عبارة عن طبقات من البسكويت تغلف بالكريمة، ثم تزين بالكروكان والشوكولاتة والكريمة، وهي من الحلويات الفاخرة التي تقدم للضيوف، كما أنها من الحلويات الغنية بالقيمة الغذائية، نظرًا لاحتوائها على الحليب، وهي تتميز بسهولة تحضيرها فلا تحتاج فرن، وبساطة مكوناتها أيضًا، وتفضل ربات البيوت تحضيرها وتقديمها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة تورتة عيد الميلاد، وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيكة القهوة الباردة بأسهل طريقة، وبألذ وأشهى مذاق.
مكونات كيكة القهوة الباردة
تتكون كيكة القهوة الباردة من مكونات بسيطة، وغير مكلفة، وهي كالآتي
- 4 علب بسكويت سادة.
- 2 كوب ونصف كريمة بودرة.
- 2 ملعقة كبيرة ونصف من القهوة سريعة الذوبان.
- 3 ملاعق كبيرة من السكر.
- 4 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.
- 400 مل ماء مثلج.
مقادير خليط السقية
- كوب ونصف حليب سائل.
- 2 ملعقة كبيرة سكر بودر أو حبيبات.
- باكيت نسكافيه.
مقادير الكروكان
- كوب سكر حبيبات.
- كوب وربع لوز محمص.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل كيكة القهوة الباردة بخطوات سهلة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق، ونضيف إليه القهوة والحليب البودر ونصف كوب من الماء المثلج، ثم نقلب جيدًا بالملعقة حتى تذوب القهوة ويتجانس الخليط.
- ثم نضيف السكر والكريمة ونقلبهم بالملعقة قليلا.
- ثم نخفق بالمضرب الكهربائي على سرعة متوسطة ونضيف الماء المتبقي تدريجياً ونستمر في الخفق حتى تتجمد الكريمة.
- بعد ذلك نحضر خليط السقية، نحضر وعاء ونضيف إليه الحليب والسكر والنسكافيه، ثم نقلب جيدًا حتى يتجانس الخليط.
- ثم نغمس البسكويت في الحليب، ثم نرصه في قالب سهل الفك.
- ثم نرص طبقة من البسكويت في القالب، ثم نوزع فوقها الكريمة ونساويها جيدًا.
- بعد ذلك نرص طبقة من البسكويت، ثم نوزع فوقها طبقة من الكريمة ونساويها جيدًا، وهكذا حتى تنتهي كمية البسكويت، ثم نضع القالب في الثلاجة حتى تبرد وتتماسك طبقات الكيكة.
- ثم نحضر الكروكان، نضع حلة على النار ونضيف إليها السكر وعندما يبدأ يذوب نقلبه حتى يتكرمل.
- ثم نضيف إليه اللوز المحمص ونقلب لمدة 30 ثانية.
- بعد ذلك نرفع الخليط من على النار.
- ثم نوزع خليط السكر واللوز على ورقة زبدة ونتركها حتى يتجمد.
- ثم نفك طبقة اللوز من ورقة الزبدة ونكسرها، ثم نطحنها ناعم في محضرة الطعام.
- بعد ذلك نخرج القالب من الثلاجة ونفك القالب ونوزع الكروكان المطحون على جوانب الكيكة.
- ثم نزين أطراف الكيكة بالشوكولاتة المذابة على شكل خطوط.
- ثم نزين جوانب الكيكة بالكريمة ونوزع الكروكان في المنتصف ونوزع فوقه شوكولاتة مذابة على شكل خطوط.
- بعد ذلك نقطع الكيكة مربعات.
- ثم نقدم كيكة القهوة الباردة في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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