كيكة القهوة الباردة بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق رائع وشهي جدًا

كيكة القهوة الباردة ، من أنواع الكيك البارد اللذيذ والشهي، حيث يفضل الكثير القهوة، ولا سيما الحلويات التي تعد بالقهوة، حيث تحظى بإقبال الجميع، وهي عبارة عن طبقات من البسكويت تغلف بالكريمة، ثم تزين بالكروكان والشوكولاتة والكريمة، وهي من الحلويات الفاخرة التي تقدم للضيوف، كما أنها من الحلويات الغنية بالقيمة الغذائية، نظرًا لاحتوائها على الحليب، وهي تتميز بسهولة تحضيرها فلا تحتاج فرن، وبساطة مكوناتها أيضًا، وتفضل ربات البيوت تحضيرها وتقديمها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة تورتة عيد الميلاد، وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيكة القهوة الباردة بأسهل طريقة، وبألذ وأشهى مذاق.

مكونات كيكة القهوة الباردة

تتكون كيكة القهوة الباردة من مكونات بسيطة، وغير مكلفة، وهي كالآتي

4 علب بسكويت سادة.

2 كوب ونصف كريمة بودرة.

2 ملعقة كبيرة ونصف من القهوة سريعة الذوبان.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

4 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

400 مل ماء مثلج.

مقادير خليط السقية

كوب ونصف حليب سائل.

2 ملعقة كبيرة سكر بودر أو حبيبات.

باكيت نسكافيه.

مقادير الكروكان

كوب سكر حبيبات.

كوب وربع لوز محمص.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل كيكة القهوة الباردة بخطوات سهلة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود، وهي كالآتي: