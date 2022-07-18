نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأطعمة الغنية بعنصر الكبريت لتخليق الحمض النووي والحفاظ على الخلايا من التلف في المقال التالي
الأطعمة الغنية بالكبريت، ينصح دائمًا بتناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والعناصر الغذائية الأخرى ولكن نادرًا ما تكون هناك نصيحة بشأن تناول الأطعمة الغنية بعنصر الكبريت على الرغم من كونه أحد أهم العناصر التي يحتاجها الجسم فبدونه لا يتم تخليق الحمض النووي بالإضافة لدوره القوي في الحفاظ على خلايا الجسم من التلف ولا يمكننا أن ننكر دور الكبريت في الحفاظ على الشعر والبشرة لكل ذلك يجب أن نولي اهتمامًا أكبر بالأطعمة الغنية بالكبريت للاستفادة من خواصه العلاجية العديدة والمختلفة.
الأطعمة الغنية بالكبريت
الكبريت من العناصر الموجودة في الجسم بكثرة حيث يعتبر العنصر الثالث من حيث أكثر العناصر الموجودة بالجسم وذلك على الرغم من عدم قدرة الجسم على تصنيعه لهذا يحتاج إليه الجسم من مصادر خارجية للفوز بفوائد عنصر الكبريت للجسم والتي تعتبر من أهم الفوائد ويحتاج إليه الجسم باستمرار، وكان في القدم يعتقد أن المصدر الوحيد لعنصر الكبريت هو المصدر الحيواني ولكن مؤخرًا توصل العلماء أن هناك مصادر نباتية أيضًا لعنصر الكبريت وذلك يعتبر بمثابة كنز كبير للأشخاص النباتيين الذين لا يتناولون البروتين الحيواني ومن أشهر تلك المصادر:
- الفاكهة بالتحديد المجففة لدوره الكبير في الحفاظ على تلك الفاكهة كما هي بعدما تجف بدون أن تختل فوائدها أو عناصرها المميزة ومثال لتلك الفاكهة التين والزبيب والمشمش والتمر.
- المصادر الحيوانية بمختلف أنواعها كالدجاج واللحوم الحمراء والبيضاء وكذلك الأكلات البحرية بالتحديد تلك الغنية بالأحماض الأمينية.
- البصل الأحمر والأخضر وكذلك الكراث من أفضل الأطعمة الغنية بالكبريت حيث تحتوي على نسبة عالية من عنصر الكبريت لهذا يصفها الأطباء بكثرة للمرضى.
- المكسرات مثل الفستق واللوز والسمسم والجوز وحبوب دوار الشمس فهي مفيدة في الحفاظ على صحة القلب وتقي من العديد من الأمراض المزمنة المختلفة فهي لا تحتوي على الكبريت فقط ولكنها غنية بالدهون الغير مشبعة وكذلك فيتامينات هامة كفيتامين ه.
- الكرنب والبروكلي والخس والفجل وما يندرج تحت فصيلة الصليبيات جميعها أطعمة مفيدة للجسم وتوفر له نسبة كبيرة من عنصر الكبريت الهام في الحفاظ على الجسم من الالتهابات وتلف الخلايا.
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