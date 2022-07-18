الأطعمة الغنية بعنصر الكبريت لتخليق الحمض النووي والحفاظ على الخلايا من التلف

الأطعمة الغنية بالكبريت، ينصح دائمًا بتناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والعناصر الغذائية الأخرى ولكن نادرًا ما تكون هناك نصيحة بشأن تناول الأطعمة الغنية بعنصر الكبريت على الرغم من كونه أحد أهم العناصر التي يحتاجها الجسم فبدونه لا يتم تخليق الحمض النووي بالإضافة لدوره القوي في الحفاظ على خلايا الجسم من التلف ولا يمكننا أن ننكر دور الكبريت في الحفاظ على الشعر والبشرة لكل ذلك يجب أن نولي اهتمامًا أكبر بالأطعمة الغنية بالكبريت للاستفادة من خواصه العلاجية العديدة والمختلفة.

الأطعمة الغنية بالكبريت

الكبريت من العناصر الموجودة في الجسم بكثرة حيث يعتبر العنصر الثالث من حيث أكثر العناصر الموجودة بالجسم وذلك على الرغم من عدم قدرة الجسم على تصنيعه لهذا يحتاج إليه الجسم من مصادر خارجية للفوز بفوائد عنصر الكبريت للجسم والتي تعتبر من أهم الفوائد ويحتاج إليه الجسم باستمرار، وكان في القدم يعتقد أن المصدر الوحيد لعنصر الكبريت هو المصدر الحيواني ولكن مؤخرًا توصل العلماء أن هناك مصادر نباتية أيضًا لعنصر الكبريت وذلك يعتبر بمثابة كنز كبير للأشخاص النباتيين الذين لا يتناولون البروتين الحيواني ومن أشهر تلك المصادر: