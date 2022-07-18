نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة بأفضل زيوت الطعام النباتية والصحية المفيدة للجسم واهم الفوائد في المقال التالي

عمر شويل - جدة الزيوت النباتية الصحية للجسم، لا يمكننا الاستغناء عن زيوت الطعام في عدد كبير من الوصفات المختلفة إذ أن في معظم الأطعمة نجد أن الزيت له تأثير كبير على المذاق النهائي ولكن البعض منا يقوم باختيار زيت الطعام بطريقة عشوائية بدون التفكير في فوائده وأضراره ومذاقه مع الطعام المختار لهذا نساعدكم في التعرف على أنواع زيوت الطبخ المثالية لوجبة طعام مثالية المذاق والفوائد.

الدليل الشامل لزيوت الطعام المفيدة

هناك أنواع عديدة ومختلفة لزيت الطعام حسب وصفة الطعام يتم اختيار الزيت ومن هذه الأصناف المختلفة:

زيت جوز الهند

من الزيوت التي لاقت الكثير من الجدل موخرًا من حيث فوائدها واستخدامها وقبل تناوله ينصح بالاطلاع على المزيد من الفوائد والأضرار له، ولكن يشاع عن زيت جوز الهند أنه ذو مذاق مميز يناسب استخدامه للساندوتشات والخبز ومناسب أيضًا في التحميص والقلي وهو كذلك له نوعين بكر أو مكرر والنوع الآخر غير مكرر ويستخدم حتى درجة حرارة 175 مئوية.

زيت الزيتون الخام

من الزيوت الصحية التي تستخدم على مدى واسع مع الكثير من الأطعمة حيث يقلل من أمراض القلب ويسهل امتصاصه بالجسم بالإضافة لأنه زيت صحي للجسم، ولكن قد يكون العيب الوحيد هو أنه عند درجات الحرارة المنخفضة يبدء الزيت في إطلاق مضادات الأكسدة الضارة ومناسب فقط للأطعمة ذات الحرارة التي تزيد عن 190 درجة مئوية في حين أن زيت الزيتون الخفيف يتحمل درجة حرارة حتى 243 درجة مئوية.

زيت السمسم

المنافس الصحي الأول لزيت الزيتون على الرغم من جهل الكثيرين به فهو من الدهون الغير مشبعة والأحادية المفيدة للجسم وغني بمضادات الأكسدة وتبدأ نقطة الدخان له عند حرارة مرتفعة حوالي 200 درجة مئوية لهذا فهو حل مثالي للقلي والتشويح.

زيت الكانولا

يتواجد زيت الكانولا في الكثير من المطابخ في الفترة الأخيرة فهو مشتق من نبات اللفت لهذا يمتاز بفوائده وخصائصه وله مذاق مميز يطغي على الطعام بنسبة كبيرة ومنطقة الدخان له تبدأ عند حرارة 204 درجة ويفضل أن يكون التخزين في منطقة باردة ومظلمة كذلك للحفاظ عليه لأطول فترة.