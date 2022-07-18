شرب القرنفل كل ليلة مع الليمون فهذا ما يفعله بجسمك النتيجة ستفاجئك

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القرنفل والليمون من المكونات الطبيعية التي تكون خصائصها علاجية أكثر منها كمكسبات طعم، فهذه المكونات تتميز بالعديد من العناصر الغذائية والفيتامينات التي تكون ضرورية للجسم، فما الحال هنا إن تم مزج المكونيين والاستفادة منهم بشكل كامل، وفي هذا المقال نقدم لكم عدد من الفوائد المهم معرفتها بشأن هذا الخليط السحري، وكيفية صناعته للاستفادة منه.
طريقة تحضير القرنفل بالليمون
الطريقة سهلة وبسيطة كل ما تحتاجين إليه هو عدد من المكونات المتوفرة في كل منزل، وهي الآتي:
الطريقة الأولى:
المكونات:
- مياه ساخنة.
- قرنفل.
- الليمون.
- عسل النحل.
طريقة التحضير
- وضع حبات القرنفل في المياه المغلية.
- تركها على نار هادئة لمدة لا تقل عن الربع ساعة.
- وضع عصير الليمون على الخليط.
- تصفية الخليط.
- إضافة العسل للتحلية.
الطريقة الثانية
المكونات:
- مياه ساخنة.
- قرنفل.
- الليمون.
- عسل النحل.
طريقة التحضير
- وضع حبات القرنفل وشرائح الليمون في المياه المغلية.
- إضافة العسل.
- تركها على نار هادئة لمدة لا تقل عن الربع ساعة.
- إضافة عصير الليمون على الخليط.
تصفية الخليط.
فوائد مزيج القرنفل والليمون للجسم
هذا الخليط السحري من حبان الفرنفل وشرائح الليمون، له العديد من الفوائد التي لا حصر لها، والتي تفيد الجسم بشكل عام لذلك نقدم لكم هذه الفوائد بصورة سريعة، وهي كالآتي:
- تناول هذا المزيج على الريق يعد أحد العوامل المساعدة على تطهير الجسم.
- يتميز هذا المزيج بقدراته على تطهير الأمعاء والمعدة من الطعام الفاسد.
- يساعد هذا المزيج على تسكين الآلام والأوجاع.
- يعمل هذا المزيج على تعزيز مناعة الجسم.
- يساهم هذا المزيج في زيادة كرات الدم في الجسم.
- يقلل هذا المزيج من الإصابة بالالتهابات.
- يساعد المزيج في منع نمو الأورام السرطانية كما يقلل من نشاط الخلايا السرطانية بشكل عام.
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