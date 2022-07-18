القهوة وكريم نيفيا كنز في بيتك من أول استعمال تزيل سواد 20 سنة تبيض البشرة والجسم تجعلها صافية كالزجاج

كون مشكلة التجاعيد من المشاكل الدائمة التي لا علاج لها حيث تنتج تلك الخطوط وذلك بسبب تقدم السن وتناقص مادة الكولاجين من البشرة يؤدي إلى ظهور التجاعيد فيكون الكولاجين من المواد المهمة جدا للبشرة ونقصها يسبب ظهور التجاعيد مع البهتان الخاص بالوجه إلى جانب الاسمرار والبقع، لذلك بحثت الكثير من السيدات عن الكثير من المواد الطبيعية لتعويض تلك المادة وإرجاع إلى البشرة شبابها وللتخلص من الخطوط الصغيرة وشد البشرة، وتم إيجاد الحل في القهوة حيث تساعد القهوة على شد البشرة والتخلص من التجاعيد الموجودة بها وسوف نوضح طريقة عمل هذه الوصفة من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة القهوة وكريم نيفيا

نجد أن هذه الوصفة تتكون من مكونات طبيعية موجودة في جميع منازلنا ولا تكلفنا أي تكاليف غالية الثمن وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية..

قهوة.

ماء ورد.

ترمس مطحون.

زيت جوز هند.

كريم نيفيا

طريقة تحضير وصفة القهوة وكريم نيفيا

تحضر هذه الوصفة بخطوات سهلة وبسيطة ويمكن للجميع عملها في المنزل وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية..

نحضر وعاء ونضع به القهوة والترمس ونخلطهم جيدا.

ثم نضع ماء الورد عليهم ونقلب المكونات حتى نحصل على قوام كريمي.

ثم نقوم بوضع زيت جوز الهند على المكونات السابقة ونقلب الخليط جيدا حتى تمتزج المكونات.

نضع الخليط على البشرة لمدة ٢٠ دقيقة ثم نقوم بغسله وسوف نلاحظ مدى فاعلية هذه البشرة

للتفتيح والتخلص من التجاعيد.

وصفة لبان الذكر

يكون لبان الذكر من المواد الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة ويخلصنا من التجاعيد وسوف نوضح طريقة عمل هذه الوصفة من خلال النقاط التالية.

المكونات:

لبان ذكر.

ماء.

ليمون.

قرنفل.

طريقة التحضير: