لن تخجلي بعد اليوم من سواد الركب والاكواع اليكي الحل خلطة تبييض ضعيها 10 دقائق لترطيب الجلد وتفتيح دائم ومثالي

توجد كثير من الاسمرار في منطقة الركب والاكواع بشكل كامل مما يسبب الأحراج لكثير من السيدات التي لا تجد أي وسيلة يمكن من خلالها التخلص من ذلك الاسمرار، حيث أنها قامت بشراء العديد من المنتجات غالية الثمن ولم تجدي لها أي نفع، لذلك بحثت الكثير منهن عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على التخلص من هذه الاسمرار بشكل كامل وعند البحث تم إيجاد وصفة النشا والتي لها فاعلية كبيرة في تفتيح البشرة والتخلص من ذلك الاسمرار وسوف نوضح طريقة عمل هذه الوصفة من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة النشا

تعد هذه الوصفة من الوصفات المهمة التي عن طريقها نحصل على تفتيح الأكواع والركب وسوف نوضح مكونات هذه الوصفة من خلال النقاط التالية..

نشا.

فازلين.

شبة مطحونة

زيت زيتون.

ماء ورد.

شاي أخضر.

طريقة تحضير وصفة النشا

تحضر هذه الوصفة بخطوات سهلة وبسيطة ويمكن للجميع عملها في المنزل بكل سهولة وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية..

نضع ملعقة من النشا، الشبة المطحونة، الشاي الأخضر في وعاء ونقوم بتقليبهم جيدا حتى تمتزج جميع المكونات جيدا.

ثم نضع عليهم ماء الورد ونقلب الخليط حتى نحصل على قوام كريمي.

نخلط الفازلين وزيت الزيتون معا ونقلبهم جيدا حتى يذوب الفازلين.

نخلط جميع المكونات معا ونضع الخليط على الركب والأكواع ونقوم بعمل حركات دائرية حتى تتغلغل الوصفة داخل الجلد.

ثم نقوم بشطفها بعد 15 دقيقة من وضعها وسوف نلاحظ مدى تفتيح البشرة من أول استعمال.

وصفة القهوة للتفتيح

تعد القهوة من المكونات الطبيعية المهمة التي تعمل على تفتيح الركب والأكواع من أول استعمال وسوف نوضح مكوناتها من خلال النقاط التالية..

المكونات:

ملعقة كبيرة قهوة.

ملعقة زيت زيتون.

ماء ورد.

ملعقة خل

٢ ملعقة ليمون

طريقة التحضير: