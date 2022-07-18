نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية عمل شاورما الدجاج بتتبيله رائعة فى المنزل في المقال التالي
كيفية عمل شاورما الدجاج تعتبر من اشهر الأكلات الشرقية والمتعارف عليها فى بلاد الشام حيث انتشرت بشكل كبير فى الأوان الأخيرة وأصبحت مطلوبة من جميع الأعمار، حيث يمكن اعدادها بكافة أنواع اللحوم سواء لحم الدجاج او لحم الضأن او اللحم البقري، تعتبر وصفة الشاورما من الاكلات المحببة والمفضلة لدى كل من الكبار والصغار لمذاقها الشهي المتميز، حيث تبحث كثير من النساء على طريقة عمل الشاورما مثل المحلات والمطاعم كي تقدمها الى أسرتها دون اللجؤ الى شرائها ودفع مبالغ عالية لشرائها، حيث تستطيع صنعها فى المنزل بمكونات بسيطة غير مكلفة، حيث أنها من الوصفات المفيدة للجسم لما تحتويه من قيمة غذائية عالية من بروتين وخضروات، حيث أنها وصفة سهلة فى اعدادها، حيث أنها لا تأخذ وقت ولا مجهود كبير وذلك بتباع الخطوات وتنفيذها لكى تحصلي على اشهي واطعم شاورما، حيث يمكن صنعها ساندوتشات من خلال وضعها فى عيش الصاج ويتم تقديمها بجانب الصوصات المختلفة من ثومية وكاتشب ومايونيز كما يمكن التعرف على وصفة الشيش طاووق الدجاج بالفرن وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفنى عن كيفية عمل شاورما الدجاج.
كيفية عمل شاورما الدجاج
المكونات
- 1/2 كيلو شرائح صدور دجاج.
- 2 حبة طماطم مقطعه قطع صغيرة.
- 1 علبة زبادي.
- 2 حبة بصل مقطع قطع صغيره.
- 1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم.
- 2 قرن فلفل اخضر رومي.
- 1 عصير ليمونه كبيرة.
- 1 ملعقة كبيرة بابريكا.
- 2 ملعقة كبيرة زيت.
- 1 ملعقة صغيرة بهارات.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسود.
طريقة تحضير الشاورما
- القيام باحضار بولة عميقة كبيرة ونضع بها شرائح الدجاج ثم نقوم بعصر الليمون عليها.
- ثم نقوم بوضع ملعقة ثوم مفروم وعلبه زبادي ويتم وضع البهارات وملعقه كبيرة بابريكا والفلفل الأسود والملح.
- يتم التقليب جيدا حتي تمتزج المكونات ببعضها ثم نتركها لمدة ساعتين.
- القيام باحضار مقلاة كبيرة واسعة على نار متوسطة ونضع بها 2 ملعقة زيت كبيرة.
- يتم وضع شرائح الدجاج بعد التتبيل في الزيت ثم نقوم بالتقليب جيدا حتي تنضج.
- ثم نقوم بوضع قطع البصل وقطع الطماطم والفلفل الرومي الأخضر.
- القيام بالتقليب المستمر حتى يذبل الخضار وينضج.
- ثم تكون بذلك الشاورما جاهزة للتقديم في عيش الصاج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية عمل شاورما الدجاج بتتبيله رائعة فى المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.