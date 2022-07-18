كيفية عمل شاورما الدجاج بتتبيله رائعة فى المنزل

كيفية عمل شاورما الدجاج تعتبر من اشهر الأكلات الشرقية والمتعارف عليها فى بلاد الشام حيث انتشرت بشكل كبير فى الأوان الأخيرة وأصبحت مطلوبة من جميع الأعمار، حيث يمكن اعدادها بكافة أنواع اللحوم سواء لحم الدجاج او لحم الضأن او اللحم البقري، تعتبر وصفة الشاورما من الاكلات المحببة والمفضلة لدى كل من الكبار والصغار لمذاقها الشهي المتميز، حيث تبحث كثير من النساء على طريقة عمل الشاورما مثل المحلات والمطاعم كي تقدمها الى أسرتها دون اللجؤ الى شرائها ودفع مبالغ عالية لشرائها، حيث تستطيع صنعها فى المنزل بمكونات بسيطة غير مكلفة، حيث أنها من الوصفات المفيدة للجسم لما تحتويه من قيمة غذائية عالية من بروتين وخضروات، حيث أنها وصفة سهلة فى اعدادها، حيث أنها لا تأخذ وقت ولا مجهود كبير وذلك بتباع الخطوات وتنفيذها لكى تحصلي على اشهي واطعم شاورما، حيث يمكن صنعها ساندوتشات من خلال وضعها فى عيش الصاج ويتم تقديمها بجانب الصوصات المختلفة من ثومية وكاتشب ومايونيز كما يمكن التعرف على وصفة الشيش طاووق الدجاج بالفرن وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفنى عن كيفية عمل شاورما الدجاج.

كيفية عمل شاورما الدجاج

المكونات

1/2 كيلو شرائح صدور دجاج.

2 حبة طماطم مقطعه قطع صغيرة.

1 علبة زبادي.

2 حبة بصل مقطع قطع صغيره.

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

2 قرن فلفل اخضر رومي.

1 عصير ليمونه كبيرة.

1 ملعقة كبيرة بابريكا.

2 ملعقة كبيرة زيت.

1 ملعقة صغيرة بهارات.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسود.

طريقة تحضير الشاورما