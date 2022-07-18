نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حبة البركة نعمة أم نقمة؟ أضرار وفوائد حبة البركة للجسم للكبار والصغار في المقال التالي
أضرار حبة البركة، الحبة السوداء أو حبة البركة تلك الحبة صغيرة الحجم ذات اللون الأسود القوي التي تضاف إلى الكثير من الأطعمة واستخدمت كثيرًا للاستفادة من خصائصها العلاجية في علاج العديد من المشكلات الصحية ولكن على الرغم من كافة الفوائد الصحية التي توفرها لنا إلا أننا يجب أن نكون على علم تام بأضرار تلك الحبة السوداء حبة البركة من أجل استخدامها في المعقول وبالطريقة الصحيحة فقط لها.
فوائد الحبة السوداء
قبل معرفة أضرار حبة البركة هذه الحبة السوداء المميزة يجب أن نلقي نظرة صغيرة على الفوائد التي توفرها لنا والتي تجعلها الوسيلة المثالية للعلاج من عدة حالات مرضية فهي غنية بمضادات الأكسدة والتي لها دور فعال في التخلص من الجذور الحرة التي تتكون داخل الجسم بين الخلايا وتسبب الإصابة بالسرطان بمختلف أنواعه، وهناك قدرة هائلة لحبة البركة من أجل تحسين حالة الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي وهي كذلك تعمل على تقوية الجهاز المناعي لمجابهة العدوى والأمراض المختلفة، لكل ذلك فإن حبة البركة من الأطعمة المفيدة لنا ولكن على الصعيد الآخر هناك أضرار عديدة لها للكبار والصغار ولا سيما على الكلى يجب الحذر منها.
تحذير من أضرار حبة البركة
هناك العديد من الدراسات التي أجريت لمعرفة أثر حبة البركة على مجموعة من الأفراد الكبار والصغار النساء والرجال وتم رصد الأضرار التالية:
- تؤثر في سرعة تجلط الدم حيث تعمل على تأخرها لهذا لا ينصح بتناول حبة البركة لمرضى الحالات النزفية وبالتأكيد لا ينصح بتناولها قبل الدخول إلى العمليات بحوالي أسبوعين.
- قد تتسبب في انخفاض ضغط الدم وكذلك السكر لهذا يجب عدم الإكثار من تناولها ومتابعة مستوى الضغط والسكر باستمرار أثناء تناولها.
- كثرة تناول حبة البركة يؤثر على الكلى في المستقبل حيث يزيد من فرص تكون الحصوات وإضرار الكلى وكذلك مشكلة أخرى للكبد.
- وبالنسبة للحوامل فهي تقلل من انقباضات الرحم وهي بذلك تشكل خطرًا على حياة المرأة الحامل ويجب أن يتم تناولها تحت استشارة الطبيب وبالكمية التي يحددها.
- لهذا ينصح بتناول حبة البركة في المحدود فقط فلا تزيد كميتها عن جرانيت على مدار اثنا عشر أسبوعًا.
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