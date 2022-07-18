نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يؤثر ماء الورد على نمو الرموش؟.. أبرز الفوائد المعروفة عن تأثير ماء الورد على الرموش في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماء الورد للرموش، استخدم ماء الورد منذ القدم في الناحية التجميلية والعلاجية لخصائصه العلاجية والجمالية التي ساعدت في استخدامه في كلا المجالين بسهولة حيث يعتمد على ماء الورد بصورة أساسية في معظم مستحضرات التجميل ولا سيما العطور، والجدير بالذكر أن ماء الورد يتم استخلاصه بصورة طبيعية من زيت الورد ذو الرائحة العطرية الجميلة ومؤخرًا أصبح استخدام ماء الورد في تطويل الرموش شائعًا وهو ما تحلم به جميع الفتيات اللاتي يملكن رموش عين قصيرة وضعيفة.

هل ماء الورد مفيد للرموش؟

الرموش منطقة ضعيفة التغذية لهذا كثيرًا ما نجد أن شعر الرموش غير كثيف ويتساقط باستمرار لذا يجب أن نوفر التغذية الصحيحة للرموش من أجل تنشيط الدورة الدموية ومساعدة الرموش على النمو وهنا يأتي دور ماء الورد، فمن أفضل فوائد ماء الورد للرموش:

نظرًا لأن ماء الورد غني ببعض الفيتامينات مثل أ وه‍ ومجموعة ب فهذا يمثل تغذية سليمة وصحية للرموش حتى تنمو أطول وأقوى. يقلل من التشابك الذي يحدث بين الرموش لكي يصير مظهرها مرتبًا. ماء الورد يحسن من مشكلة العين الدامعة والتي لها دور كبير في التأثير على نمو شعر الرموش لهذا يكون ضعيفًا وقصيرًا. يحسن من شكل الرموش حيث يساعد على زيادة طولها ويجعلها تظهر بمظهر لامع كثيف وجذاب.

بالإضافة إلى أن ماء الورد ليس مفيدًا للرموش فقط بل مفيد للجسم والبشرة لهذا نجدها كثيرًا في مستحضرات التجميل الخاصة بالبشرة لعلاج عدة مشكلات قد تواجهها البشرة.

وصفات ماء الورد للرموش لإطالتها وتكثيفها

بالنسبة للوصفات التي تساعد الرموش على النمو لكي تصبح كثيفة أكثر وذات طول أطول فهي عديدة يجب فقط المواظبة على استخدامها ومنها:

ماء الورد المركز

نستخدم الماء المركز لنضعه في عبوة ماسكارا قديمة وجافة ونظيفة ويتم تدليك الرموش بفرشاة الماسكارا عدة مرات ذهابًا وإيابًا وتترك الرموش بماء الورد حتى الصباح بدون غسلها.

ماء ورد وبابونج

تساعد الوصفة التالية على تقوية الرموش من الجذور حتى يقل تساقطها نقوم فقط بتحضير مزيج متساوي الكميات من ماء البابونج وماء الورد البارد وتدليك الرموش بهذا المزيج.