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البيض من أكثر الأطعمة التي لا يمكن الاستغناء عنها وذلك لأنه يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة بالإضافة إلى أنه يمنح شعور بالشبع وبالي فإنه مناسب للأشخاص الذين يرغبون في خسارة الوزن الزائد، ومن أهم فوائد البيض أنه يعمل كمقوي للعظام ويساعد على بناء عضلات الجسم، ولكن يوجد أخطاء منتشرة يقوم بها الأشخاص عند تحضير البيض من الممكن أن تؤثر على صحة الأفراد بشكل سلبي، ومن هذه الأخطاء سلق البيض بطريقة خاطئة. سلق البيض بهذه الطريقة قد يتحول إلى سم قاتل من الممكن أن يتم تحضير البيض بأكثر من طريقة مختلفة يقوم كل شخص باختيار الطريقة المفضلة لديه من بين هذه الطرق، حيث يوجد فئة كبيرة من الأشخاص الذين يفضلون تناول البيض المسلوق فقط، ولكن يجب أن يتم تحضيره بالطريقة الصحيحة وذلك للحفاظ على صحتنا وأيضاً الاستفادة من كل الخصائص الغذائية الموجودة في البيض بشكل عام قبل أن يتم تحويلها إلى مادة سامة ومضرة.

من الممكن أن يتم تكوين مادة سامة ومضرة داخل البيض من خلال ترك البيض على النار لمدة زمنية طويلة، بمعنى زيادة فترة سلق البيض قد تؤدي إلى إنتاج مواد سامة في البيض والذي بعد تناوله قد يؤدي إلى الوفاة، لذلك يجب أن يتم تركه على النار لفترة زمنية معقولة وذلك لتجنب تكوين هذه المواد. المدة الزمنية لسلق البيض الصحي يجب ألا تزيد المدة الزمنية لسلق البيض الصحي عن عشر دقائق فقط، وذلك حتى لا تتكون مواد سامة مضرة داخل البيض، والمشكلة التي يعاني منها الكثير من الأشخاص هو عدم التركيز على الوقت وترك البيض أكثر من ربع ساعة على النار وبالتالي يتم تحويل العناصر الغذائية للبيض إلى مواد سامة ومضرة قد تسبب آلام في البطن والإصابة بالإسهال والانتفاخ كما أنه في بعض الحالات قد يصاب الشخص بالقئ.

من الممكن أن يتم التعرف على البيضة السامة من خلال تغيير لونها الداخلي إلى اللون الرمادي وذلك بعد تركها على النار لفترة أطول من عشر دقائق، لذلك من الأفضل أن يتم التحكم في الوقت من خلال ضبط منبه الهاتف المحمول للتذكير. عمر شويل - جدة احذروا سلق البيض بهذه الطريقة قد يسبب التسمم الغذائي - ثقفني

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