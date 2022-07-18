نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق آمنة لإزالة شعر الأنف الزائد بدون أضرار أو مجهود للرجال والنساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق إزالة شعر الأنف، وجود شعر الأنف هو أمر طبيعي ولكن الأمر المحرج وغير الطبيعي هو خروج هذا الشعر خارج الأنف وأن يكون واضحًا للغير لهذا يضطر العديد من الأشخاص إلى البحث عن أي طريقة لإزالة شعر الأنف غير مراعين لأن تكون تلك الطريقة مؤذية لهم وقد تسبب لهم الجرح أو الأذى بمنطقة الأنف، ولكن من أجل تجنب مثل تلك المشكلات نساعدكم في التعرف على أكثر من طريقة لإزالة شعر الأنف داخليًا وخارجيًا وبدون أذى أو ضرر لنا.

شعر الأنف

الشعر بمنطقة الأنف أمر مهم ويحافظ علينا حيث يساعد على تنقية الهواء الداخل إلى الأنف حيث يقلل من الشوائب والأتربة التي تصل للجهاز التنفسي والشعب الهوائية لهذا ينصح الكثير من الأطباء بعدم إزالة شعر الأنف بل يمكن فقط إزالة الشعر الزائد والظاهر للعين وإذا كان هناك حاجة لإزالة الشعر يجب توخي الحذر جيدًا لأن تلك المنطقة مرتبطة بأعصاب مباشرة بالمخ ويجب أن نراعي الدقة في إزالة الشعر سواء داخليًا أو خارجيًا.

طرق إزالة شعر الأنف

وجدت الكثير من الطرق المساعدة في إزالة شعر الأنف بدون ألم وبدون أذى منها:

أداة التهذيب

تلك الأداة متاحة في الصيدليات سواء بشكلها اليدوي أو الآلي وهي عبارة عن أداة ذات حجم صغير تشبه المقص إلى حد ما ولكن النهاية حادة لإزالة الشعر ومغطاة بالبلاستيك حتى لا تؤذي الجلد المبطن للأنف من الداخل، عند استخدام الأداة يجب إمالة الرأس للخلف واستخدام مرآة تساعد في رؤية الشعر واضحًا واتباع تلك الخطوات والأنف جاف بدون ماء أو مخاط.

الشمع

تستخدم تلك الطريقة بشكل شائع في صالونات التجميل على الرغم من كونها مؤلمة لهذا لا يتم اتباعها في المنزل ولكن يجب أن تتم في صالون التجميل لتجنب أي أخطاء أو أضرار وحدوث التهابات.

النتف

تلك الطريقة تستخدم مع شعر الأنف الخارجي الذي يخرج من خارج فتحة الأنف وبها نستخدم ملقاط أو أي أداة تساعد في إزالة الشعر الزائد ويتم نتف الشعر مرة واحدة لإزالته بسهولة من تلك المنطقة لأنه يسبب الإحراج إلى صاحبه.