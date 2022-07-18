لبشرة شابة على الدوام.. كريم كولاجين طبيعي لشد البشرة وتبييضها خلال أيام

كريم كولاجين لتفتيح البشرة وشدها والتخلص من التجاعيد نقدمه اليكي سيدتي عبر موقع ثقفني، حيث تعد التجاعيد والترهلات التي تظهر على الوجه والرقبة من الأشياء التي تُسبب الكثير من المشكلات لدى الفتيات والسيدات ودائما ما يفقدن الثقة بالنفس، لذا يكونون دائمين البحث عن أفضل كريم لشد البشرة وجعلها خالية من التجاعيد، وأيضاُ طريقة عمل كريم كولاجين طبيعي من البيت بدون تكلفة كبيرة وبدونا سوف نقدم إليكم طريقة عمل الكريم في البيت بدون أي تكاليف باهظة فقط تابعي ما يلي.

كريم كولاجين طبيعي لشد البشرة وتبييضها

عادة ما تُعرف كريمات الكولاجين بأنها تُعيد للبشرة الحيوية والنضارة والشباب من جديد، وتجعل بشرتك تبدو أصغر 10 سنوات مما هى عليه، وتساعد على تفتيح البشرة ونضارتها وخلوها من التجاعيد والترهلات والخطوط التعبيرية التي تحدث أثناء الكلام والضحك والحزن، ويُعرف أيضاً بأن كريم الكولاجين دائماً يكون بسعر مرتفع للغاية، ولكننا اليوم عبر هذا المقال سنوفر إليكم خطوات عمل الكريم من البيت وبمكونات سهلة وبسيطة ولن تُكلفك سوى عدة جنيهات.

كريم شد البشرة

المكونات:

ملعقة كبيرة من لبان الدكر.

نصف كوب من الماء الدافئ.

ربع كوب من جل الصبار.

خطوات التحضير والاستخدام: