أقوي مقشر طبيعي لتبييض الوجه والجسم وإزالة أي بقع داكنة وتجاعيد مهما كانت من أول دهنة

أن تقشير البشرة من الأشياء المهمة جدا التي تبحث عنها الكثير من السيدات والفتيات وذلك لأن تقشير البشرة يساعد على التخلص من الاسمرار والجلد الميت الذي لا فائدة له، حيث يكون الجلد الميت عبارة عن طبقة من الجلد تحتوي على كثير من الاسمرار والشوائب وبدلا من شراء المقشرات غالية الثمن قامت الكثير من السيدات بالبحث عن الطرق الطبيعية التي تساعد على تقشير البشرة وتم إيجاد مكونات القهوة مع السكر فتمثل هذه الوصفة من أقوى المقشرات الطبيعية التي يمكن استخدامها وسوف نوضح طريقة تحضير الوصفة من خلال هذا المقال.

طريفة عمل مقشر طبيعي لتفتيح آلجسم

تتكون هذه الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في جميع منازلنا ولا تكلفنا أي تكاليف ذات تكلفة عالية وسوف نوضح هذه المكونات من خلال النقاط التالية..

قهوة.

سكر.

زيت جونسون.

زيت زيتون.

طريقة تحضير المقشر

يحضر المقشر بخطوات سهلة و بسيطة ويمكن للجميع عمله في المنزل بكل سهولة من كبار السن وصغار السن وسوف نوضح خطوات عمل المقشر من خلال النقاط التالية..

نحضر وعاء ونضع به السكر والقهوة ونخلطهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

ثم نحضر زيت جونسون ونضعه على السكر والقهوة ونقلب المكونات جيدا.

ثم نضع بعد ذلك زيت الزيتون ونقلبه مع المكونات السابقة.

نضع الخليط على الوجه ونقوم بعمل حركات دائرية حتى يتم تقشير الجلد الميت من البشرةبشكل كامل.

عند الانتهاء نقوم بشطف الوجه جيدا والتخلص من بقايا المقشر.

وصفة الليمون لتقشير الوجه

يحتوي الليمون على فيتامي فين سي ويساعد على التخلص من البقع الموجودة في البشرة ويخلصنا من البقع والاسمرار وسوف نوضح طريقة عمل هذه الوصفة من خلال النقاط التالية…

المكونات:

ليمون.

سكر.

زيت زيتون.

طريقة التحضير: