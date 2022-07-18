الذ مخلل خيار بطريقة سهلة وقرمشة جميلة

يعتبر مخلل الخيار من اشهى والذ أنواع المخللات التى يقبل عليها الكثيرون لتناوله والاستمتاع بطعمه بجوار الاكلات اليومية خاصه الوجبات السريعة الخفيفة، فالكثير من السيدات لا تستطيع تخليل مخلل الخيار داخل المنزل فتقدم على شرائه من المحلات التجارية، فمن السهل صنع كمية كبيرة من مخلل الخيار بطريقة وطعم لذيذ وقرمشه جميله، أنه من افضل واهم انواع الخضروات الصحية المفيدة للجسم فهو يساعد على التخلص حرقة المعدة وحماية الفم من الروائح الكريهة، كما أنه يساعد على انقاص الوزن الزائد ويعتبر من الخضروات المليئه بالماء هذه الكمية كافيه لانقاص الوزن اثناء فتره الرجيم الصحي، فهو من الألياف التى تشعرك بالشبع لفترة طويلة ويعد وجبه خفيفه سريعة التحضير، يرطب الجسم من الداخل وينقى البشرة، يتخلص من السموم بشكل كبير، يحمى من السرطان يقوى العظام والمفاصل ويعالج الهشاشة، فإنه أسرع وأسهل انواع الخضروات فى التخليل السريع فلا يأخذ وقت طويل فى عملية النضج، فالذلك نقدم لكم الطريقة والمكونات المظبوطه لإعداد مخلل الخيار بطعم مقرمش يفتح الشهية لتناوله والاستمتاع بطعمه والحصول على القيمة الغذائية الموجودة به، من خلال هذا الموضوع عليكى أتباع هذه الخطوات التالية للحصول على اجود انواع المخللات المصنوعة يدويا داخل المنزل .

طريقه عمل مخلل الخيار

مكونات عمل مخلل الخيار;

نصف كيلو من الخيار صغير الحجم

3 ملاعق كبيرة من الخل

2 ملعقه كبيره من الملح أو أكثر حسب الرغبة

فص ثوم شرائح

نصف لتر ماء

فلفل اخضر حار

طريقه تحضير مخلل الخيار

نحضر وعاء متوسط الحجم له غطاء محكم الغلق، نضع به الماء والخل والملح والسكر ونقلب جيدا حتى يذوب السكر والملح، ثم نضع الخيار كامل او مقطع حسب الرغبة ثم نضيف إليه الفلفل الحار، والثوم الشرائح، ثم اغلقى الوعاء واتركيه يوم كامل خارج الثلاجة ثم ادخليه الثلاجة، حتى يصبح جاهز للتقديم، فهو عاده يتم نضجه فى اليوم الثانى أو يترك مده اطول حتى يتشرب من نكهة الثوم والفلفل هذه هى اسهل طريقه لعمل مخلل الخيار بطعمه اللذيذ ايضا له الكثير من الطرق البسيطه لاعدادة بعدة نكهات اخرى .