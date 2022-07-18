بمكون واحد تمتعى بأسنان بيضاء مثل اللؤلؤ خلال دقائق

من اكثر الاشياء التى يجب الاعتناء بها هى الأسنان، من أجل الحصول على بياض ناصع وشكل لامع ونظيف، حلم الابتسامه العريضة الخالية من الاصفرار والجير، هى التى تبحث عنه اى النساء أو الرجال، فالكثير منا يلجأون إلى أزالة الاصفرار والجير عن طريق استخدام الليزر، الذى يكلفنا الكثير والكثير من المال والوقت، فمن الممكن استخدام مكون طبيعي آمن تماماً غير مكلف ومضمون، أنه القرنفل الذى يعمل على تبييض الاسنان وحمايتها من التسوس والتآكل، فيمكنك استخدامه بديل عن معجون الاسنان الجاهز، فهو يقوم بمهام عديدة لتنظيف الاسنان من الترسبات الجيريه والأصفرار المكون عليها، فهو من أكثر الخلطات الطبيعية الفعالة التى تعمل على تبييض الاسنان بشكل فورى، كما أنه يتميز بعدة فوائد صحية متعددة لصحة الفم والاسنان، منها أنه يساعد على تخفيف آلام بصورة مذهلة ويعالج الالتهابات الجلدية ويقوى اللثه ويمنع النزيف، يقضى على الفطريات والبكتريا العالقة داخل الفم من بقايا الطعام، يعطى الفم رائحه عطرية مميزة تدوم طول اليوم، يزيل القشرة الصفراء من أول إستعمال، للحصول على اسنان بيضاء مثل الثلج يجب عليكي استخدام القرنفل المطحون الذى أبهر الطب البديل فى عملية تنظيف وتلميع الاسنان ومعالجة تقرحات الفم وحمايتها من التسوس أنه أفضل الحلول الطبيعية المناسبة لجميع الاشخاص الذين يحلمون بالابتسامه العريضة، فى هذا المقال نوضح كيفيه استخدام القرنفل بخطوات سهلة وسريعة .

خلطة تبييض الاسنان بالقرنفل

مكونات خلطه تبييض الاسنان;

ملعقه ونصف من البيكربونات الصوديوم

ملعقه ونصف من القرنفل المطحون

ملعقه كبيره من خل التفاح

طريقه التحضير والاستعمال

اولا نحضر طبق لمزج المكونات مع بعضها، ثم نضيف القرنفل المطحون مع البيكربونات الصوديوم ونخلط جيدا حتى تمتزج المكونات تماماً ثم نقوم بوضع كمية مناسبة من خل التفاح ونخلط مره اخرى، نحضر فرشاة الأسنان الخاصة بنا، ونغمثها فى الخليط ثم نقوم بغسل الاسنان من الخارج والداخل جيدا نترك الخلطة لمدة دقيقتين فقط ثم نغسلها بالماء الفاتر، للحصول على أفضل نتيجة للتبييض الفورى يجب استعمال هذه الخلطة مرتين يوميا للحصول على اسنان ناصعة البياض وفم خالى من الفطريات .