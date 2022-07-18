منقوع لبان الذكر للبشرة هيخلي بشرتك مشدودة وتحصلين على شباب دائم

منقوع لبان الذكر للبشرة من المواد الطبيعية الممتازة التي تعمل على تنظيف البشرة وشدها والتخلص من الكثير من المشاكل حيث إن ماء لبان الذكر له عظيم الأثر على البشرة فيجعل البشرة دومًا مشرقة وخالية من التجاعيد وعلامات تقدم العمر حيث إنه يعمل على تحفيز مادة الكولاجين التي تعمل على ترطيب البشرة وتزيد من حيوية البشرة ونضارتها، فإذا كنتي لا ترغبين في استخدام العديد من الوصفات فاعتمدي على منقوع لبان الذكر وسوف تحصلين على بشرة مثالية في أسبوع واحد فقط.

منقوع لبان الذكر للبشرة

يمكنك الآن تحضير أقوى كولاجين للبشرة من خلال مكون واحد سحري وهو حصى اللبان أو ما يطلق عليه لبان الذكر، فهناك الكثير من الأشخاص لا يرغبون بعمل وصفات تفتيح للبشرة ويريدون شيئ سهل واستخدامه يوميًا ونحن نضع بين يدك اليوم مكون واحد كفيل أنه يقوم بتغير بشرتك 180 درجة.

طريقة عمل ماء لبان الذكر للوجه

احضري مقدار ملعقة كبيرة من لبان الذكر.

ثم ضعيها في كوب ماء واتركيها لمدة 24 ساعة.

بعد ذلك قومي بتصفية لبان الذكر وخذي الماء فقط.

ضعي الماء في زجاجة رشاش.

ثم قومي باستخدامها بشكل يومي مرتين في الصباح وفي المساء.

عمل كريم لبان الذكر والنشا

هذا الكريم ممتاز جدًا لتفتيح البشرة وشدها والعمل على التخلص من التصبغات والبقع والتقليل من ظهور علامات تقدم العمر والخطوط الرفيعة في الوجه وسوف نحتاج إلى الآتي:

ملعقة صغيرة نشا.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

لبان ذكر مقدار ملعقة منقوعة 12 ساعة في كوب ماء.

طريقة تحضير كولاجين النشا ولبان الذكر

قومي بتصفية لبان الذكر المنقوع وخذ الماء. ثم أضيفي النشا وماء الورد إلى ماء لبان الذكر وارفعي المكونات على نار هادئة. قلبي المكونات معًا حتى تحصلي على قوام كريمي الملمس. بعد ذلك قومي بإنزال وصفة لبان الذكر للبشرة واتركيها تبرد. ثم قومي بالعمل على وضعها في علبة نظيفة محكمة الغلق. احتفظي بها في الثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة الاستخدام