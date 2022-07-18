نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الشاورما السوري وعيش الصاج والتوميه في البيت زي أشهر المحلات السورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الشاورما السوري، تعد نوع من الأكلات المشهورة في بلاد الشرق الأوسط، ويعود أصلها إلى بلاد الشام، والدولة العثمانية، وهي نوع من أنواع اللحم المطهو نتيجة إشعاع حراري، أي يطهو اللحم نتيجة لمصدر حراري معين مثل الفحم أو الإشعاع الكهربائي أو غازي، وتكون عبارة عن قطع لحم صغيرة ورفيعة جداً، ويمكن أن يكون لحم دجاج أو لحم بقري، أو ضأن أو جملي، وتقدم في المطاعم المخصصة لتقديم الوجبات السريعة.

طريقة عمل الشاورما السوري

أولاً المقادير:

نصف كيلو صدور مخلية أو أوراك مخلية.

علبة زبادي.

ملعقة دبس رمان.

ملعقة كاتشب.

ملعقتين زيت صغيرين.

ملعقتين خل صغيرين.

ملعقة صويا صوص.

فصين ثوم مفرومين.

ثانياً التوابل:

ملعقة ملح صغيرة.

ملعقة فلفل اسود صغيرة.

نصف ملعقة كاري.

نصف ملعقة كركم.

ملعقة كمون صغيرة.

نصف ملعقة قرفة.

نصف ملعقة جوزة الطيب.

مرقة دجاج حسب الرغبة.

نصف ملعقة ببريكا.

نصف معلقة زنجبيل.

ملعقة بصل بودر صغيرة.

ملعقة ثوم بودر صغيرة.

طريقة تتبيله الشاورما في البيت

نضع علبة الزبادي في وعاء. ونضع فوقها الزيت والخل والكاتشب وجميع التوابل. ثم نضع الصويا صوص ودبس المان وفصين الثوم. ونخلط جميع المكونات جيداً. حتى تكون الخلطة ثقيلة إلى حد ما. ويمكن إضافة القليل من الماء مع التقليب الجيد. حتى تمام التجانس لجميع المكونات. ثم نضع شرائح الدجاج في هذه الخلطة. ويتم تقليبهم جيداً. ويتم تغطيتهم جيداً. ثم نضعهم في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل حتى تتشرب الدجاج من التتبيلة. ثم نضع وعاء على النار ونضع فيه ملعقتين زيت. وننزل بالدجاج ونقلبها حتى تتشرب المياه وتنشف. ثم تدخل الفرن تحت الشواية تأخذ لون من فوق.

عيش الصاج في البيت

نحضر 2 كوب من الدقيق. ونضع عليهم ملعقة لبن بودر ورشة ملح ورشة سكر وملعقتين زيت صغيرين. ثم يتم عجنهم بمياه دافئة حتى تتماسك العجينة. ونبدأ في تقطيعها إلى كور صغيرة في الحجم. ونتركها لمدة 10 دقائق. ثم يتم فردها بالنشابة. تفرد العجينة حتى يكون سمكها رقيق جداً. ثم توضع في طاسة على نار متوسطة. بحيث يأخذ لون فقط ولا يترك على النار لمدة طويلة. ثم يوضع في فوطة مطبخ مبلولة ويغطى جيداً حتى نحصل عليه طرياً.

طريقة عمل التوميه

أولاً المقادير:

علبة زبادي.

ملعقتين نشا.

كوب إلا ربع زيت.

فصين ثوم مفرومين.

كوب ماء.

ملعقة ملح صغيرة.

ملعقتين خل صغيرين.

ثانياً الطريقة:

نأتي بحلة صغيرة ونضع فيها ملعقتين النشا وكوب الماء. ويتم تذويبهم جيداً. ثم نضعهم على النار حتى يتكون خليط سميك. نتركه يبرد تماماً ثم نضعه في الخلاط. ونضع معه الزبادي والثوم والملح والخل. ويتم خلاطهم جيداً. وننزل بالزيت واحدة واحدة. مع استمرار الخلط بالخلاط. ونضربهم جيداً حتى تمام التجانس.