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عمر شويل - جدة مقشر الملح لعلاج البشرة الدهنية وشد الجلد وغلق المسام الواسعة لوجه نضر، يحتاج أصحاب البشرة الدهنية الكثير من المجهود للاهتمام بالبشرة، والتخلص من الدهون المتراكمة، حيث يعد تراكم الدهون من أكبر المشاكل الصحية التي يقابلها هؤلاء الأشخاص، حيث أنهم بحاجة إلى إعداد روتين خاص بالعناية بالبشرة، يحتوي على بعض المقشرات التي تساعد بدورها على التخلص من الدهون بطريقة طبيعية، كما يفضل الكثير الاعتماد على استخدام المقشرات الطبيعية، وهو ما سنتحدث عنه في هذا المقال.

مقشرات منزلية طبيعية للبشرة الدهنية

هناك الكثير من المقشرات الطبيعية التي يمكن إعدادها في المنزل بطريقة بسيطة، والتي تساعد على مد البشرة بالتغذية اللازمة، كما تقوم بتقشير البشرة بشكل طبيعي..

ولذلك سوف أقدم لكم مقشر الملح لعلاج البشرة الدهنية والتخلص من مشاكلها في وقت قياسي.

مقشر الملح والبيض للبشرة الدهنية

يعد هذا النوع من المقشرات من أفضل الوصفات التي تعمل على شد البشرة، وتبيضها، كما يساعد الملح في التخلص من خلايا الجلد الميتة.

المكونات

عصير نصف ليمونه.

بياض بيضة.

ملعقتان صغيرتان من ملح البحر.

الطريقة

نحضر وعاء عميق، ونضع به جميع المحتويات معاً، ونقلب جيداً.

نقوم بوضع الخليط على البشرة ونقوم بتدليكه بلطف شديد.

نترك المقشر على البشرة لمدة عشرة دقائق.

نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر، ثم نقوم بغسله بالماء البارد لغلق مسام الجلد.

يفضل استخدام كريم مرطب عقب استخدام المقشر.

مقشر الخيار

يعد الخيار من أفضل أنواع المواد الطبيعية التي تساعد على تقشير البشرة ومدها بالترطيب التي تحتاج، كما يساعد الخيار في إبراز جمال البشرة من خلال غلق مسام الوجه و الجلد المفتوح.

المكونات

ثمرة متوسطة الحجم من الخيار.

نقوم بتقشيرها وبشرها بسهولة، ونضعها في طبق عميق.

نغسل البشرة بالماء، ونضع عليه مبشور الخيار.

نقوم بوضع الخيار المبشور على البشرة ونتركه لمدة عشرة دقائق.

نقوم بغسل البشرة بالماء الدافئ، ومن ثم نغسله بالماء البارد، لغلق المسام.

للوصول إلى أفضل النتائج يفضل تكرار الوصفة مرتين أسبوعياً.

مقشر الشوفان لعلاج البشرة الدهنية



يفضل الكثير من الأشخاص هذا النوع من مقشرات البشرة دون غيره، وذلك بفضل احتواء الشوفان على خصائص مضادة للالتهاب، كما يساعد العسل على ترطيب البشرة بشكل مثالي.

المكونات

ملعقة صغيرة الحجم من دقيق الشوفان.

ملعقة صغيرة الحجم من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة الحجم من الزبادي.

طريقة التحضير

نقوم بخلط جميع المكونات معاً حتى نحصل على خليط متجانس.

نضع من الخليط على البشرة، ونتركه لمدة عشرة دقائق.

نقوم بغسل البشرة بالماء الدافئ.

مقشر القهوة والزبادي لعلاج البشرة الدهنية

يتميز هذا المقشر بفوائد عديدة للبشرة حيث يتكون من القهوة والتي تحتوي علي مادة الكافيين ومضادات الأكسدة لتقشير الوجه بلطف.

كما يقوم الزبادي بالحفاظ علي توازن إفراز الدهون والزيوت في البشرة مما يساعد علي غلق المسام.

مكونات المقشر

ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

2 ملعقة صغيرة من الزبادي الطبيعي.

طريقة الاستخدام