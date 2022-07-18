نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متعة التسوق من أسواق النخبة في السعودية خلال عروضها في المقال التالي
أسواق النخبة في المملكة العربية السعودية تهتم بتوفير العروض باستمرار على كل المعروضات من أجود المنتجات التي تتناسب مع متطلبات المستهلكين. وتوفر بداية من السادس عشر من يوليو الموافق السابع عشر من ذي الحجة عروض مميزة حتى الخامس والعشرين من يوليو الموافق السادس والعشرين من ذي الحجة. وتؤكد مجلة العروض على أن جميع الأسعار الموجودة بداخلها شاملة الضريبة.
الخضروات والفواكه في أسواق النخبة
من أهم الأشياء التي لا يستغنى عنها أي شخص ولا بد ألا يخلو منها أي بيت هي الخضروات والفواكه الطازجة. وذلك نظرًا لما تحتويه من كميات كبيرة من الفيتامينات المختلفة والمعادن التي تمد جسم الإنسان باحتياجاته اليومية للحفاظ على الصحة العامة. ولأننا نشتريها باستمرار علينا أن نبحث دائمًا عن أماكن العروض التي توفرها بجودة عالية وسعر اقتصادي يناسب الجميع.
- وهذا بالضبط ما قامت به أسواق النخبة في المملكة حيث توفر تفاح جالا بسعر 6.95 ريال سعودي للكيلو.
- كما توفر الكيلو جرام من فاكهة اليوسفي بسعر 7.5 ريال.
- والموز الطازج متوفر داخل أسواقها بسعر 4.25 ريال للكيلو جرام.
- أما بالنسبة للخضروات خاصةً التي تستخدم في طبخ الأطعمة الساخنة الغنية بالقيمة الغذائية معروضة كذلك في النخبة وضمن عروض وأسعار خاصة.
- على سبيل المثال الكوسة التي تدخل في العديد من الوصفات مثل المحشي والبشاميل وغيرها سعر الكيلو جرام من الكوسة المحلي 3.95 ريال.
- والطماطم التي تستخدم تقريبًا مع جميع وصفات الطبخ سعر الكيلو منها في العرض 3.95 ريال سعودي.
عروض وخصومات على العصائر
في فصل الصيف يكثر تناول العصائر والمشروبات الباردة بشكل عام سواء الطازجة أو المعلبة. كذلك شرب المياه بكميات مناسبة يوميًا على مدار العام يحافظ على ترطيب الجسم وصحة أجهزته. لذلك توفر أسواق النخبة باقة منوعة من علب وزجاجات العصير والأيس كريم وكراتين المياه بخصومات مميزة لقضاء صيف ممتع.
- عصير متنوع من أوريجينال عبوة تحتوي على 18 عبوة حجم الواحدة 125 مل فقط بسعر 14.95 ريال بدلًا من 18 ريال. ومثل هذه العلب موفرة وتناسب من لديهم أطفال أو من يخرجون للتنزه برفقة الأهل والأصدقاء.
- ومن نوفا متوفر 2 باكيت يحتوي الواحد على 6 زجاجات مياه حجم الواحدة 550 مل بسعر 7.50 بدلًا من 10.52 ريال.
- كذلك 2 باكت مياه نوفا يحتوي الواحد على 12 زجاجة وزن 330 مل بسعر 10.75 ريال بدلًا من 15 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متعة التسوق من أسواق النخبة في السعودية خلال عروضها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.