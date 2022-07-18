متعة التسوق من أسواق النخبة في السعودية خلال عروضها

أسواق النخبة في المملكة العربية السعودية تهتم بتوفير العروض باستمرار على كل المعروضات من أجود المنتجات التي تتناسب مع متطلبات المستهلكين. وتوفر بداية من السادس عشر من يوليو الموافق السابع عشر من ذي الحجة عروض مميزة حتى الخامس والعشرين من يوليو الموافق السادس والعشرين من ذي الحجة. وتؤكد مجلة العروض على أن جميع الأسعار الموجودة بداخلها شاملة الضريبة.

الخضروات والفواكه في أسواق النخبة

من أهم الأشياء التي لا يستغنى عنها أي شخص ولا بد ألا يخلو منها أي بيت هي الخضروات والفواكه الطازجة. وذلك نظرًا لما تحتويه من كميات كبيرة من الفيتامينات المختلفة والمعادن التي تمد جسم الإنسان باحتياجاته اليومية للحفاظ على الصحة العامة. ولأننا نشتريها باستمرار علينا أن نبحث دائمًا عن أماكن العروض التي توفرها بجودة عالية وسعر اقتصادي يناسب الجميع.

وهذا بالضبط ما قامت به أسواق النخبة في المملكة حيث توفر تفاح جالا بسعر 6.95 ريال سعودي للكيلو.

في المملكة حيث توفر تفاح جالا بسعر 6.95 ريال سعودي للكيلو. كما توفر الكيلو جرام من فاكهة اليوسفي بسعر 7.5 ريال.

والموز الطازج متوفر داخل أسواقها بسعر 4.25 ريال للكيلو جرام.

أما بالنسبة للخضروات خاصةً التي تستخدم في طبخ الأطعمة الساخنة الغنية بالقيمة الغذائية معروضة كذلك في النخبة وضمن عروض وأسعار خاصة.

على سبيل المثال الكوسة التي تدخل في العديد من الوصفات مثل المحشي والبشاميل وغيرها سعر الكيلو جرام من الكوسة المحلي 3.95 ريال.

والطماطم التي تستخدم تقريبًا مع جميع وصفات الطبخ سعر الكيلو منها في العرض 3.95 ريال سعودي.

عروض وخصومات على العصائر

في فصل الصيف يكثر تناول العصائر والمشروبات الباردة بشكل عام سواء الطازجة أو المعلبة. كذلك شرب المياه بكميات مناسبة يوميًا على مدار العام يحافظ على ترطيب الجسم وصحة أجهزته. لذلك توفر أسواق النخبة باقة منوعة من علب وزجاجات العصير والأيس كريم وكراتين المياه بخصومات مميزة لقضاء صيف ممتع.