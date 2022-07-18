لبياض ناصع كالثلج.. طريقة عمل كريم النشا وماء الورد لتبييض البشرة وشدها

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طريقة عمل كريم النشا وماء الورد الطبيعي لتفتيح وشد البشرة وتخليصها من التجاعيد والخطوط الرفيعة، حيث تريد كل فتاة أن تمتلك بشرة نضرة وصافية ولا يوجد بها أي شوائب أو بقع وتصبغات، وعلى الرغم من وجود الكثير من الخلطات الطبيعية وكذلك الكريمات الجاهزة وغيرهم من مستحضرات التجميل إلا أنهم قد لا يعطون النتائج الفعالة والمضمونة مثل ما يعطي كريم النشا وماء الورد، فإذا كنتي تحرصين على نضارة بشرتك واشراقتها فإليكي خطوات عمل الكريم الطبيعي من صنع يديكي وبدون تكلفة كبيرة.
طريقة عمل كريم النشا وماء الورد
النشا وماء الورد هما مكونات طبيعية 100% وفعالة في تبييض البشرة وشدها والتخلص من الخطوط الرفيعة والخطوط التعبيرية حول منطقة العين وكذلك الفم، حيث تحتوى النشا على مواد مبيضة وتساعد فى فرد البشرة وتتركها بدون أي ثنيات، أما عن ماء الورد فهو يغذي البشرة ويتركها نضرة وعلها وردية على الدوام، كما يحتوى الكريم على اللبن البودر المليء بالمعادن والفيتامينات التي تجعل بشرتك أكثر صحية.
أيضاً تحتوى خلطة الكريم على كبسولة من فيتامين e وهو من الفيتامينات التي ترطب البشرة وتجعلها نضرة وتمحي التصبغات، وتعالج كل ما فيها من شوائب، لذا احصري على تحضيرها واستخدامها بشكل يومي لتحصلي على نتائج مرضية من أول 3 أيام من الاستخدام، ويكون بإتباع الأتي:
المكونات:
- ملعقة صغيرة من النشا.
- نصف كوب من ماء الورد.
- ملعقة من اللبن البودر.
- كبسولة من فيتامين e.
طريقة التحضير والاستخدام:
- أحضري وعاء صغير وأضيفي فيه ماء الورد وعليه ملعقة النشا وارفعي الوعاء على نار هادئة للغاية مع الاستمرار في التقليب الدائم، وعندما يبدأ قوام الخليط أن يثقل ارفعيه من على النار على الفور.
- اتركي الخليط جانباً حتى يبرد تماماً.
- بعد أن يبرد الخليط جيداً أضيفي ملعقة الحليب البودر وكبسولة الفيتامين مع تقليب المكونات جيداً ويكون القوام كريمي وناعم للغاية.
- ضعي كريم ماء الورد والنشا في عبوة محكمة الغلق واحفظيه ف الثلاجة لحين الاستخدام.
- يصلح استخدامه لمدة أسبوع فقط.
- يستخدم بشكل يومي على البشرة ويترك عليها لمدة لا تقل عن نصف ساعة ثم تغسل، ولاحظي الفرق من اليوم الثالث.
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