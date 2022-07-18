نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل اللانشون في البيت بطريقة صحية وسهلة في المقال التالي

يعتبر اللانشون من الوجبات السهلة والسريعة في التحضير، وحيث يعد اللانشون ‏من الأكلات السريعة التي يفضلها الجميع وخاصة الأطفال والكبار أيضاً ، كما يتم تحضير اللانشون في سندوتشات في موسم المدارس، وحيث أن ‏طريقة تحضير اللانشون في المنزل لا يأخذ وقت ولا مجهود طويل، كما أن مكونات اللانشون تعد غير مكلفة ويمكن تحضيره في البيت بدلاً من شرائها من الخارج، ويمكن تحضير اللانشون بخطوات اقتصادية وبسيطة ومكونات مضمونة وصحية ويمكن تحضيره ‏بإستخدام اللحم أو الفراخ أو بدون لحم أيضاً، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل اللانشون بطريقة أقتصادية وصحية في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل اللانشون الصحي المكونات: عدد أثنين من البيض .

ربع كوب من الزيت النباتي .

ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق .

أربع ملاعق كبيرة من الجبن المطبوخة .

‏ نصف كيلو جرام من اللحم المفروم .

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة ناشفة .

نصف ملعقة صغيرة من حبهان البودرة .

ملعقة صغيرة من الكمون .

‏ ملعقة كبيرة من العسل الأبيض .

ملعقة كبيرة من الفلفل الأبيض .

‏ ملعقة كبيرة من الملح الطعام .

‏ ملعقة كبيرة من البصل البودرة .

ملعقة كبيرة من الثوم البودرة .

رشة من جوز الطيب .

كمية من الزيتون الأخضر للحشو . طريقة التحضير : الخطوة الاولى قومي بإحضار وعاء كبير ثم ضعي اللحم المفروم في وعاء وبعد ذلك ضيفي إليه ملعقة كبيرة من الفلفل الأبيض مع ملعقة كبيرة من ملح الطعام ثم ضيفي بعد ذلك ملعقة كبيرة من البصل البودرة مع ملعقة كبيرة من الثوم البودرة وملعقة صغيرة من الكمون . الخطوة الثانية قومي بعد ذلك بإضافة رشة من جوز الطيب ونصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة مع نصف ملعقة صغيرة من الحبهان البودرة ثم بعد ذلك يضرب الخليط جيداً ثم يضاف إليه البيض مع الزيت والعسل والجبن وتخلط المكونات جيداً حتى ‏ تتجانس المكونات تماماً . الخطوة الثالثة قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق مع خلط جميع المكونات حتى يصبح الخليط ناعماً تماماً ثم يوضع بعد ذلك الخليط على ورق الزبدة ‏ وبعد ذلك يضاف الزيتون ويلف بورق الزبدة على شكل إسطوانة دائرية أو الشكل الذي تفضليه ويلف مرة أخرى بورق الفويل ويقفل من الجهتين . الخطوة الرابعة ‏ قومي بوضع إسطوانة اللانشون في وعاء مناسب إلى الفرن ‏ ثم يوضع في وعاء آخر أكبر منه مبطن بقماشة وفيه ماء مغلي حتى نصفه هذا ما يسمي حمام مائي . الخطوة الرابعة قومي ‏ بعد ذلك بوضع اللانشون في الفرن لمدة ساعة ونصف تقريباً على درجة حرارة 180 درجة مئوية وبعد ذلك يترك حتى يبرد تماماً ثم بعد ذلك قومي بنزع طبقة الفويل وقومي بوضع اللانشون في علبة محكمة للغلق ويقطع بعدها إلى شرائح دائرية رفيعة وبعد ذلك يصبح جاهزة للتقديم في وجبة الإفطار أو في وجبة العشاء أو كوجبة خفيفة و ‏ قدميه وبالهنا وبالشفاء . عمر شويل - جدة طريقة عمل اللانشون في البيت بطريقة صحية وسهلة - ثقفني

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