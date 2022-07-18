اقوى وارخص كريم نينجا من الصيدلية معجزة لفرد الشعر ونرطيبة وتطويلة بسرعة الصاروخ هيعالج الهيشان والتقصف هيخلى شعرك زى ملكات الجمال ولن تصدقى النتيجة الرائعة

اقوى وارخص كريم نينجا من الصيدلية معجزة لفرد الشعر ، هدف من أهداف جميع الفتيات والسيدات الحصول على شعر ناعم وطويل، ترسخ في فكرنا جميعًا منذ الصغر شعر الأميرات و أبطال الحواديت وكم تمنينا الحصول على شعر ناعم وطويل مثل هؤلاء الأميرات وأيضًا أبطال المسلسلات الهندية أول ما يلفت أنظار جميع السيدات شعرهم الناعم والطويل، لذلك أتيت إليك جميلتي مع وصفة من وصفات الشعر التي تجعل شعركِ مثل شعر الهنود و أميرات ديزنى، حتى تستطيعين تحقيق حلمك دون استخدام وصفات ضارة للشعر أو منتجات كيميائية تزيد إجهاد شعرك من أجل نتيجة مؤقتة وسريعة.

اقوى وارخص كريم نينجا من الصيدلية معجزة لفرد الشعر

وصفة بانثينول لتطويل وفرد الشعر المجعد تجنبًا لاستخدام المواد الكيميائية الضارة أو الاستخدام المفرط للمكواه أو السيشوار للحصول على شعر مفرود لكنها طريقة مؤقتة سريعة الزوال وأيضًا كثيرة الأضرار على الشعر، لذلك عليكِ تجربة هذه الوصفة ولن تندمي، فاعلية كريم بانثينول لفرد تجعد الشعر وترطيبه يعتبر علاج هايل للشعر الجاف فإنه يمد الشعر بمواد مرطبة تجعله حيوى وصحى كما أنه يقوم بفرد تموجات الشعراية ويجعلها انسيابية ولامعة.

مكونات وصفة كيراتين بانثينول لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد

المكونات

مقدار من زيت الزيتون.

عبوة من كريم بانثينول.

ملعقة ونصف كبيرة من زيت الصبار.

وأيضًا عدد ملعقة ونصف من زيت الجرجير.

2 م. ك من الفازلين الطبي.

ملعقة ص من النشا.

طريقة التحضير

كما تلاحظين سهولة مكونات كيراتين البانثينول، جميعها مكونات متوافرة في مطابخنا وكريم بانثينول يعتبر زهيد الثمن تمامًا، هذه الوصفة توفر عليكِ مستحضرات التجميل والعناية بالشعر باهظة الثمن كما أنها أمنه تمامًا على صحة شعرك ولا تسبب ضرر مع الوقت.