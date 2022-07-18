بعجينة قطنية طريقة عمل الكرواسون المحشي بمكونات غير مكلفة وبطعم طري ولذيذ احلي وأطعم من الجاهز

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طريقة عمل الكرواسون، يعد الكرواسون من المخبوزات الفرنسية، وهو عبارة عن طبقات من العجين الهاش المحشو بالشيكولاته والمربى أو العسل، وهو يعد وجبة إفطار خفيفة مع الحليب في الصباح ويمكن أيضا تقديمه للضيافة مع المشروبات الساخنة، واليوم نقدم لكم طريقة عمل الكرواسون في المنزل. طريقة عمل الكرواسون المكونات كوب من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من الحليب السائل.

معلقة صغيرة من السكر.

ذرة ملح.

ربع كوب من الماء الدافئ.

معلقة صغيرة من الخميرة الفورية.

٢ معلقة كبيرة من الزبدة.

بيضة مخفوقة. للحشو مكعبات من الشيكولاته. الطريقة نقوم بتدفئة الحليب ونضيف إليه الملح والسكر ونقلب حتى الذوبان.

نضع الدقيق مع الخميره ونخلطهم جيدا.

نقوم بإضافة الحليب ونبدأ في العجن حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

نضع الماء ونقوم بلم العجين وتغطيته بقطعة قماش قطنية.

نترك العجين لمدة نصف ساعة حتى يتخمر.

نأخذ العجين ونقوم بفرده على الرخامة بواسطة المشابه.

ندهن العجين المفرود بالزبدة جيدا.

نقوم بتشكيل العجين إلى مثلثات متوسطة الحجم.

نضع قطعة من الشوكولاته في كل مثلث.

نقوم بلف المثلث من الجهة العكسية من الجزء الأكبر إلى الأصغر حجما.

نكرر العملية حتى تنتهى من الكمية الموجودة.

نقوم برص الكرواسون في صينية مدهونة بقليل من الزبدة ونترك بين كل قطعة والاخرى مسافة كافية لأنها تتضاعف حجمها أثناء التسوية.

ندهن الوجه بالبيض المخفوق ويمكن إضافة القليل من السمسم على الوجه.

ندخل الكرواسون في الفرن على درجة حرارة ١٨٠درجة حتى يأخذ اللون الذهبي.

نخرج الكرواسون من الفرن ونتركه حتى يبرد.

يقدم الكرواسون مع الحليب أو القهوة أو مشروب الشيكولاته.

يمكن تزين الوجه بصوص الشيكولاته أو الكراميل. طريقة عمل صوص الكراميل المكونات نصف كوب من السكر.

كوب من الحليب السائل.

٣معالق كبيرة من الزبدة.

معلقة صغيرة من عصير الليمون. الطريقة في وعاء صغير على نار هادئة نضع السكر ونتركه حتى يذوب تماما ويأخذ اللون البنى.

أضيف إليه الحليب ونتركه حتى يتجانس.

نتركه على نار هادئة ونضيف إليه الزبدة.

عند الحصول على القوام المطلوب نرفع صوص الكراميل من على النار ونتركه حتى يبرد ويصبح جاهز للاستخدام. عمر شويل - جدة بعجينة قطنية طريقة عمل الكرواسون المحشي بمكونات غير مكلفة وبطعم طري ولذيذ احلي وأطعم من الجاهز - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعجينة قطنية طريقة عمل الكرواسون المحشي بمكونات غير مكلفة وبطعم طري ولذيذ احلي وأطعم من الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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