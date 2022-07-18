نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيك الحليب بالشوكولاتة بالصوص غرقان بمقادير مظبوطة وبطعم هش وخفيف في المقال التالي

طريقة عمل كيك الحليب بالشيكولاته، تعد كيك الحليب من اشهي أنواع الكيك التي تقوم بتحضيره دائما الأمهات في المنزل بمكونات بسيطة موجودة في كل بيت، ومن الأشياء التي تعطى مذاق مميز لكيك الحليب هو صوص الشيكولاته والكراميل حيث انه يجعلها ذات مذاق مختلف، واليوم نقدم لكم طريقة عمل كيك الحليب بصوص الشيكولاته. طريقة عمل كيك الحليب بالشيكولاته المكونات ٢ونصف كوب من الدقيق الأبيض.

٣بيضات.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف معلقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من الحليب.

نصف كوب من الزيت.

كوب من السكر.

لتحضير الصوص

٤معالق كبيرة من الكاكاو المحلى.

٤معالق كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من الحليب. الطريقة في وعاء عميق نضع البيض مع السكر والفانيليا ونبدأ بالخفق بواسطة المضرب الكهربائي حتى نحصل على القوام الكريمي.

نقوم بإضافة الزيت والحليب مع الاستمرار في الخفق.

نضع الدقيق الأبيض مع البيكنج بودر في وعاء اخر ونخلطهم جيدا.

نضيف الدقيق إلى الخليط الكريمي مع الخفق ببطء حتى نحصل على خليط متجانس.

نحضر صينية متوسطة الحجم وندهنها بقليل من الزيت.

نضع رشه من الدقيق في الصينية حتى لا تلتصق الكيك بالصينية.

نفرغ الخليط في الصينية وندخل الكيك في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة.

نترك الكيك في الفرن لمدة نصف ساعة دون فتح الفرن نهائيا حتى لا يخرج الهواء الساخن مما يتسبب في هبوط الكيك.

بعد مرور الوقت نقوم باختبار تسوية الكيك بواسطة السكينة أو الأعواد الخشبية.

عند التأكد من تسوية الكيك والحصول على اللون الذهبي الشهي نخرج الكيك من الفرن وتترك حتى تبرد تماما.

نقوم بتحضير صوص الشيكولاتة في وعاء عميق نضع الكاكاو المحلى مع الزبدة على نار هادئة تماما.

نقلب المحتويات جيدا حتى يتم ذوبان الزبدة مع الكاكاو.

نضيف اليهم الحليب السائل ونخلط المكونات بواسطة المضرب اليدوى حتى لا تتكتل.

عند الحصول على القوام المطلوب يرفع الصوص من على النار ويترك حتى يهدئ من الحرارة قليلا.

نقوم بتقطيع الكيك ونرصه على سرفيس التقديم.

نضيف إليه صوص الشيكولاتة على الوجه ويمكن تزينها بالمكسرات المجروشة أو جوز الهند.

يقدم الكيك مع المشروبات الساخنة أو العصائر على حسب الرغبة.

يمكن تحضير هذا النوع من الكيك في المناسبات وأعياد الميلاد و العزومات العائلية. عمر شويل - جدة طريقة عمل كيك الحليب بالشوكولاتة بالصوص غرقان بمقادير مظبوطة وبطعم هش وخفيف - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كيك الحليب بالشوكولاتة بالصوص غرقان بمقادير مظبوطة وبطعم هش وخفيف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.