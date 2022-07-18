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يعتبر الزيتون الأسود من ألأذ الأنواع ويحب الجميع تناوله ولكن لا يعرف الجميع فوائد تناول الزيتون وقيمته الغذائية العالية فهو ليس مخلل فقط أو طبق جانبي بل ستجد فيه فوائد كثيرة ،وفرنا في هذا المقال الأشياء التي يمكن أن يفعلها الزيتون في الجسم وكيف يؤثر على الصحة العامة فتابعوا المقال لتعرفوا المزيد حوله. فوائد تناول الزيتون الزيتون يقي من الأمراض: مفيد للقلب: تناول الزيتون مفيد كثيراً للقلب والأوعية الدموية.

يساعد على الوقاية من العديد من الأمراض التي تتعلق بالقلب وهذا لاحتوائه على الأحماض الدهنية التي تعد الغذاء الأفضل للقلب.

الزيتون غني بمضادات الأكسدة التي تمنع تلف خلايا القلب وتحافظ عليه.

تناول الزيتون يقي من تصلب الشرايين والسكتات القلبية.

الألياف الموجودة في الزيتون تساع دعلى تنظيم مستوى الكوليسترول في الدم حيث تقلل من الكوليسترول الضار مما يحافظ على القلب ويمنع الأمراض المتعلقة بالكوليسترول.

يساعد مستخلص أوراق الزيتون أيضاً على تنظيم مستوى ضغط الدم ويمنع ارتفاعه. يقي من داء السكري: تناول الزيتون أو مستخلص أوراقه العشبي له دور كبير في تنظيم مستوى السكر في الدم.

يساعد هذا المستخلص على تقليل حرق النشويات وتحويلها على سكريات مما يخفق مستوى السكر في الدم. واقي من السرطان: يحتوي الزيتون على مادة الأنثوسيانين هذه المادة من المواد التي تساعد على طرد السموم في الجسم وتنمع نشاط الخلايا السرطانية.

مضادات الأكسدة الموجودة في الزيتون تمنع نشاط الخلايا السرطانية بسبب الشوارد الحرة.

يقي الزيتون من الالتهابات والتي هي أحد أسباب نشاط الورم السرطاني. فوائد تناول الزيتون للجسم: مفيد للجهاز الهضمي: يحتوي الزيتون على قدر جيد من الألياف الغذائية فكمية بسيطة منه توفر ما يعادل عشرين في المائة من حاجة الجسم اليومية من الألياف.

تلك الألياف مهمة للجهاز الهضمي حيث تنظم عملية الهضم وتقي من أمراض القولون واضطرابات الأمعاء. ساعد على إنزال الوزن: تناول الزيتون قبل الوجبات يساعد على الإحساس بالشبع.

توفر الحبات للجسم الأحماض الدهنية المشبعة والقليل من الكربوهيدرات بالإضافة إلى الألياف الموجودة التي تقلل الشهية.

ولكن يجب التحذير فلابد أن يكون الزيتون قليل الملح. عمر شويل - جدة فوائد تناول الزيتون وما يمكن أن يقدمه للجسم - ثقفني

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