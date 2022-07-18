نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تحصل على فيتامين د من الشمس و فوائده للجسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر فيتامين د من أهم الفيتامينات للجسم حيث يدخل في العديد من العمليات الحيوية وله دور في أغلب التفاعلات في الجسم ونحصل على هذا المركب من الشمس حيث تعتبر هي المصدر الأهم ،جمعنا لكم في هذا المقال أهم الفوائد وكيف نستفيد من أشعة الشمس للحصول عليه فتابعونا لتعرفوا المزيد.

فيتامين د من الشمس

فوائد فيتامين د

هذا الفيتامين له العديد من الفوائد أهمها:

فيتامين د ضروري لامتصاص وتوزيع الكالسيوم بشكل سليم لذلك نقصه في الجسم يكون أكد الأسباب الأساسية لهشاشة ولين العظام.

فيتامين د مفيد للجهاز الهضمي حيث يعالج مشاكل الأمعاء واضطرابات القولون.

هذا الفيتامين من الفيتامينات الداعمة للمناعة حيث ينشط الجهاز المناعي ويحمي الجسم من الإصابة بالعدوى والأوبئة.

يقي من الإصابة بمرض التصلب المتعدد حيث يدعم المفاصل والعظام.

يساهم في تنظيم مستوى الإنسولين في الدم واستجابة الخلايا له مما يقي من الإصابة بالسكري.

فيتامين د ضروري للحامل حيث يدعم صحة الأم ويحميها من هشاشة العظام.

ضروري للجنين حيث يساعد على النمو بشكل سليم كما يمنع الولادة المبكرة وتشوهات الأجنة.

يزيد من معدلات الخصوبة عند الرجال مما يزيد من فرص حدوث الحمل.

فيتامين د ضروري لتقوية الشعر حيث يدعم البصيلات ويمنع التساقط والتلف.

كيف تحصل على فيتامين د من الشمس:

تعتبر أشعة الشمس من أهم مصادر فيتامين د حيث يقوم الجلد بامتصاص الأشعة النافعة واستخراج فيتامين د منها عن طريق مجموعة من التفاعلات.

ليس كل أنواع أشعة الشمس نافعة يمكن استغلالها فالبعض ضار للغاية يسبب حروق وسرطانات ومشاكل كبيرة ؛لذلك أوضح الدكتور هاني الناظر أنه في خلال الأيام القادمة وبسبب ارتفاع درجة الحرارة هناك أوقات معينة يمكنك ايتغلالها للحصول على فيتامين دي فقط دون غيرها.

أوضح استشاري الأمراض الجلدية هاني الناظر أنه يجب تجنب ساعات الظهيرة وهي بداية من الساعة العاشرة قبل الضهيرة بساعتين وحتى الساعة الثالثة عصراً.

في ذلك الوقت تكون الأشعة ضارة يمكن بعد ذلك الوقت أو قبله الجلوس في الشمس والاستمتاع بها والاستفادة منها لزيادة نسبة فيتامين D في الجسم.