نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيك العسل على الطريقة الروسية في المقال التالي

تعتبر وصفة كيك العسل من أشهى أنواع الحلويات وهي وصفة من المطبخ الروسي وتتميز تلك الحلو بطعم رائع ونكهة مميزة كما انها تقدم في المطاعم الكبيرة والكافيهات المشهورة في العالم، تحضير تلك الكيكة ليس أمراً صعباً حيث يمكنك بعدة مقادير تحضيرها في المنزل وتقديمها للضيوف أو لأولادك والاستمتاع بها فتابعينا في هذا المقال لتعرفي المقادير المطلوبة والخطوات بالتفصيل. كيك العسل المقادير اللازمة لعمل الحلوى: مقادير الكيك: مائة جرام من الزبدة الغير مالحة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كيلو من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

ثلاث بيضات كبيرة في الحجم.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

أربع ملاعق كبيرة من عسل نحل الأبيض من نوع جيد.

مائة وخمسين جرام من السكر البني.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة ويمكن استخدام البودر أيضاً.

رشه من ملح الطعام الأبيض. مقادير الكريمة مائة جرام من اللبنة.

علبة من كريمة الطهي للحلويات.

مائة جرام من بودر الكريم شانتيه.

كوبان من السكر الأبيض المطحون ناعم أو البودر.

مائة جرام من الساور كريم. خطوات تحضير كيك العسل: في وعاء يومضع كلاً من السكر والفانيليا والزبدة. يوضع هذا الوعاء في حمام مائي ساخن على نار متوسطة. تقلب المكونات معاً حتى تذوب المكونات وتتجانس. في وعاء ىخر يتم نخل الدقيق لإزالة أي شوائب أو تكتلات موجودة به. أضيفي البيكنج بودر والملح والعسل إلى الدقيق وقلبي جيداً. يضاف خليط الزبدة والسكر إلى خليط الدقيق وتقلب المكونات معاً. أضيفي البيض وقلبي حتى تبدأ العجينة في التشكل. بعد أن تحصلي على عجينة متجانسة ضعيها في وعاء وغطيها ثم أدخليها الثلاجة لمدة ربع ساعة. في تكل الأثناء حضري الكريمة عن طريق خلط كل مكونات الكريمة في الخلاط أو بالمضرب الكهربائي. أخرجي العجينة من الفرن ثم قومي بتقسيمها إلى ثمانية كرات متساوية في الحجم. يتم فرد كل كرة على شكل فطيرة دائرية مع مساواة الأطراف. توضع كل دائرة في صينية مفروشة بورق الزبدة ثم تخبز في الفرن حتى تنضج. يتم وضع تلك الطبقات بالتبادل مع طبقات من الكريمة ثم تزين بالشوكولاتة والقرفة والعسل وتقدم. عمر شويل - جدة كيك العسل على الطريقة الروسية - ثقفني

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