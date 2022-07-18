نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات قليلة و تحصلي على شعر نجمات بوليود بإستخدام ثمار من الطبيعة بدون كيماويات و بدون آثاراها الجانبية في دقائق قليلة في المقال التالي

ماسك الزنجبيل للشعر، إن فزائد الزنجبيل للشعر عظيمة و كثيرة فإن كنت عزيزي القارىء ممن يهتمون بصحة الشعر فتابع معنا هذا المقال الذي نوضح فيه فوائد الزنجبيل العظيمة للشعر و أول فائدة للزنجيبل أنه مقاوم للصلع حيث أن الزنجيب يعزز نمو الشعر و يسرع من وتيرة نموه لذلك فهو يقاوم الثعلبة البقعية كما أن الزنجبيل يثبط هرمون الديهايدروتستوستيرون المحفز للإصابة بالصلع و سقوط الشعر كما أن الزنجبيل غني بمضاد أكسدة إسمه جينجيرول المحفز للدورة الدموية لفروة الرأس و بالتالي تدفق كمية أكبر من الغذاء لبصيلات الشعر و منابته في فروة الرأس و بالتالى حصول الشعر على جرعات وفيرة من الغذاء اللازم لنموه و صحته ليس هذا كل شىء بل إن الزنجبيل غني بالمعادن الأساسية و اللازمة لبصيلات الشعر كغذاء مثل الماغنيسيوم و البوتاسيوم و الفسفور ماسك البصل و الزنجبيل يتم تجهيز ملعقتي شاي من مسحوق الزنجبيل و ثمرة بصل صغيرة مفرومة

نستخدم القماش الراشح للحصول على عصير من مسحوق الزنجبيل و البصل المفروم

نغمس قطعة صغيرة من القطن في العصير و نمررها على فروة الرأس

نكرر تلك الخطوة عدة مرات حتى نغطي فروة الرأس كاملة

نترك العصير يغذي بصيلات الشعر في فروة الرأس لمدة عشرون دقيقة

نغسل فروة الرأس بشامبو للشعر لإزالة آثار الماسك ماسك زيت الزيتون و الزنجبيل لإزالة القشر من فروة الرأس يتم تجهيز عدد إثنين ملعقة شاي من مسحوق الزنجبيل و عدد ثلاثة ملاعق شاي من زيت الزيتون أو زيت السمسم و نصف ثمرة ليمون معصورة

نخلط ملعقتي مسحوق الزنجبيل مع ثلاثة ملاعق زيت الزيتون مع عصير نصف ثمرة الليمون

نقلب المكونات حتى إكتمال الإختلاط و الحصول على خليك متجانس تمامآ

يتم تدليك فروة الرأس جيدآ بالخليط مع مرعاة تغطية كامل الفروة بالخليط لضمان التوزيع المنتظم للخليط

نترك الخليط يتفاعل مع بصيلات الشعر لمدة ثلاثون دقيقة

بعد مرور ثالثون دقيقة نغسل فروة الرأس بالشامبو

نكرر هذه العملية ثلاثة مرات في الإسبوع لإزالة القشرة بشكل كامل من الشعر عمر شويل - جدة خطوات قليلة و تحصلي على شعر نجمات بوليود بإستخدام ثمار من الطبيعة بدون كيماويات و بدون آثاراها الجانبية في دقائق قليلة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات قليلة و تحصلي على شعر نجمات بوليود بإستخدام ثمار من الطبيعة بدون كيماويات و بدون آثاراها الجانبية في دقائق قليلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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