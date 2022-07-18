كفتة بطاطس هشة ومقرمشة طريقة عمل كفتة البطاطس المقرمشة والمحشوة بالجبنة اللذيذة في عشر دقائق فقط

من المعروف أن تتعدد وتكثر أنواع الكفتة ومن ضمنها هي كفتة الفراخ أو كفتة اللحمة وتمسي بكفتة الحاتي وأيضا توجد كفتة البطاطس فكل هذه الأنواع تتميز بطعم جميل جدا ومحبب، ولكن الكفتة الألذ في المذاق ويكون عليها إقبال كبير من الناس سواء كبار السن أو صغار السن هي كفتة البطاطس فهذه الكفتة تتسم بمذاقها اللذيذ والشهي، ويتم عمل هذه الكفتة بطريقة سهلة وبدون مجهود أو تكلفة وغير كل هذا فأن البطاطس يعد من الخضراوات التي يعشقها العديد من الأشخاص ويمكن أن نقوم بتجهيز العديد من الأكلات بإستخدام البطاطس ولكن كفتة البطاطس هي الألذ، ونقوم بعملها بطريقة سريعة ومن الممكن أن يتم تشكيل هذه الكفتة على حسب الرغبة فقد تكون على شكل أصابع أو كرات ويكون لها شكل جذاب ومميز، وعادة يتم قليها في الزيت أو يمكننا أن نقوم بتسويتها داخل الفرن ويمكن أيضا أن نقوم بحشوها سواء بالجبن أو بالفراخ وغيرهم.

طريقة عمل كفتة البطاطس المقرمشة

مكونات كفتة البطاطس:

كيلو واحد من البطاطس.

نصف كوب كبير من البقدونس المفروم.

كمية مناسبة من الماء.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح.

بيضتان.

كمية مناسبة من الجبن.

كوب واحد كبير من البقسماط الناعم.

كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكمون والكزبرة الجافة.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا.

كمية مناسبة من الزيت النباتي.

طريقة عمل كفتة البطاطس المقرمشة :