نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كفتة بطاطس هشة ومقرمشة طريقة عمل كفتة البطاطس المقرمشة والمحشوة بالجبنة اللذيذة في عشر دقائق فقط في المقال التالي
من المعروف أن تتعدد وتكثر أنواع الكفتة ومن ضمنها هي كفتة الفراخ أو كفتة اللحمة وتمسي بكفتة الحاتي وأيضا توجد كفتة البطاطس فكل هذه الأنواع تتميز بطعم جميل جدا ومحبب، ولكن الكفتة الألذ في المذاق ويكون عليها إقبال كبير من الناس سواء كبار السن أو صغار السن هي كفتة البطاطس فهذه الكفتة تتسم بمذاقها اللذيذ والشهي، ويتم عمل هذه الكفتة بطريقة سهلة وبدون مجهود أو تكلفة وغير كل هذا فأن البطاطس يعد من الخضراوات التي يعشقها العديد من الأشخاص ويمكن أن نقوم بتجهيز العديد من الأكلات بإستخدام البطاطس ولكن كفتة البطاطس هي الألذ، ونقوم بعملها بطريقة سريعة ومن الممكن أن يتم تشكيل هذه الكفتة على حسب الرغبة فقد تكون على شكل أصابع أو كرات ويكون لها شكل جذاب ومميز، وعادة يتم قليها في الزيت أو يمكننا أن نقوم بتسويتها داخل الفرن ويمكن أيضا أن نقوم بحشوها سواء بالجبن أو بالفراخ وغيرهم.
طريقة عمل كفتة البطاطس المقرمشة
مكونات كفتة البطاطس:
- كيلو واحد من البطاطس.
- نصف كوب كبير من البقدونس المفروم.
- كمية مناسبة من الماء.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح.
- بيضتان.
- كمية مناسبة من الجبن.
- كوب واحد كبير من البقسماط الناعم.
- كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكمون والكزبرة الجافة.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا.
- كمية مناسبة من الزيت النباتي.
طريقة عمل كفتة البطاطس المقرمشة :
- نقوم في البداية بتقشير البطاطس ويتم غسله بطريقة جيدة ثم قومي بتقطيعه على شكل مكعبات ونقوم بوضع وعاء عميق على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء.
- ونترك الماء على النار وعند غليانها نضع مكعبات البطاطس ورشة من الملح ونتركه حتى يتم سلقه وتسويته جيدا.
- وبعد ذلك يتم رفع الوعاء من على النار ونقوم بتصفية البطاطس من الماء ونحضر طبق عميق ونضع به البطاطس وقومي بهرسه جيدا ليكون ناعم.
- ونضيف إليه بيضة واحدة ونصف كوب كبير من البقدونس المفروم ثم نضيف رشة من الملح ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الكمون والكزبرة الجافة.
- وقومي بإضافة ربع ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا ثم يتم عجن جميع المكونات مع بعضها ونضعه في الثلاجه لعدة ساعات وبعد ذلك نحضر طاسة عميقة ونضعها على النار ونضع بها الزيت.
- ونحضر ثلاث أطباق ونضع بهم الدقيق والبقسماط والبيض ونضيف في البيض رشة من الملح والفلفل الأسود ويتم خفقه.
- ثم قومي بتشكيل البطاطس على شكل كرات متوسطة الحجم ويتم حشوه بالجبن ونضعه في الدقيق ثم في البيض وبعد ذلك نضعه في البقسماط.
- وأخيرا يتم وضعه في الزيت السخن ونتركه حتى يكون لونه ذهبي ومقرمش وبعد الإنتهاء نضع الكفتة في طبق للتقديم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كفتة بطاطس هشة ومقرمشة طريقة عمل كفتة البطاطس المقرمشة والمحشوة بالجبنة اللذيذة في عشر دقائق فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.