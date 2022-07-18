نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة الشاي في الخلاط بأسهل طريقة وبمكونات بسيطة في المقال التالي

كيكة الشاي من أسهل انواع الكيك التي يمكن عملها بنجاح حتى مع المبتدئين في عالم الطبخ، فطريقة تحضيرها سهلة ومكوناتها بسيطة وغير مكلفة، وتحرص كثير من الأمهات على عمل الكيك لأطفالهم لأنه من الحلويات المحببة جداً، كما أنه يتميز بقيمته الغذائية العالية بفضل مكوناته من البيض والحليب، ولكل محبي الكيك سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل كيكة الشاي في الخلاط بمكونات بسيطة.

مكونات كيكة الشاي

سنقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمل كيكة الشاي العادية بالمقادير المضبوطة: 3 بيضات بحرارة الغرفة.

كوب وربع من السكر (250 جرام).

3 أكواب من الدقيق متعدد الاستعمالات (375 جرام).

كوب ونصف من الحليب (300 مللي).

كوب إلا ربع من النشا.

كوب من الزيت (200 مللي).

3 ملاعق كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة كبيرة ونصف من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة صغيرة من الملح. طريقة التحضير يمكنك بكل سهولة عمل كيك الشاي بطريقة سهلة كما يلي: في الخلاط الكهربائي نضع ثلاث بيضات ورشة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من الفانيليا وكوب وربع من السكر ونخفق على سرعة عالية لمدة 5 دقائق. ثم نضيف ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي وملعقة كبيرة من الخل وكوب من الزيت ونخفق على سرعة عالية لمدة دقيقتين. نضيف كوب ونصف من الحليب ونخفق على سرعة عالية لمدة دقيقة ثم نضع الخليط في إناء عميق ونقوم بإضافة ثلاث أكواب من الدقيق وكوب إلا ربع من النشا وملعقة كبيرة ونصف من البيكنج بودر بالتدريج ونقلب بالمضرب اليدوي برفق حتى يمتزج الخليط تماماً ويصبح خالي من أي تكتلات. ثم نضع خليط الكيك في قالب مدهون بالزيت ومبطن بقليل من الدقيق ويخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 170 مئوية على الرف الأوسط لمدة 35 دقيقة حتى تنضج تماماً وتأخذ لون ذهبي. نختبر النضج بعود خشبي إذا خرج نظيفاً دل ذلك على تمام النضج ثم نخرج الكيكة وتترك قليلاً لتبرد ثم تقلب علي صينية لتبرد تماماً. ثم تقطع وتقدم مع كوب من الشاي بألف صحة وعافية. عمر شويل - جدة كيكة الشاي في الخلاط بأسهل طريقة وبمكونات بسيطة - ثقفني

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