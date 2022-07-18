وصفات الثوم السحرية لإطالة وتقوية الأظافر بأقل مجهود وفي اسبوع واحد

تطويل الأظافر، الأظافر الضعيفة الهشة مشكلة تعاني منها نسبة كبيرة من الفتيات وتسعى هذه الفئة إلى أفضل الطرق المتاحة من أجل تطويل وتقوية الأظافر بدون تكاليف كثيرة، على الرغم من أن الأظافر الضعيفة قد تكون ناتجة عن عوامل مختلفة نقوم بها في حياتنا اليومية مثل استخدام الأظافر في فتح أو نزع الأشياء الصلبة أو حتى عدم التغذية السليمة، ولكن على كل حال مازال هناك أمل كبير في الحصول على أظافر ناعمة طويلة قوية غير هشة وذلك باستخدام المكون السحري الموجود بكل منزل وهو الثوم.

الثوم لتطويل الأظافر

هناك الكثير من الوصفات والمكونات الطبيعية الأخرى التي يمكن أن نستخدمها من أجل إطالة الأظافر وتقويتها ولكن الثوم أكثر تلك المكونات وأبرزها في التأثير على حالة الأظافر وتحسينها من ضعيفة وهشة إلى قوية صعبة التكسر، ووصفات الثوم لتقوية الأظافر وتطويلها عديدة منها:

الثوم وعصير الليمون

استخدام فص ثوم مهروس مضاف له عصير ليمونة مع ملعقة حجمها صغير زيت زيتون يفضل خام. وتُدلك الأظافر والجلد المحيط بها بهذه الوصفة الجبارة من أجل توفير التغذية الكاملة للأظافر لكي تنمو في البداية وتكون قوية وصحية في النهاية. كما ويفضل التكرار على مدار أسبوع يوميًا صباحًا ومساءً.

التدليك بالثوم

استخدام الثوم فقط بدون إضافات أخرى من شأنه أن يحسن من حالة الأظافر الضعيفة. حيث يتم تدليك الأظافر بفص واحد ثوم عدة مرات ونتوقف حتى يجف الثوم على الأظافر تمامًا. يتم بعدها غسل الأظافر مع الاستمرار على تكرار الطريقة.

الثوم والقرنفل

من المواد الطبيعية المحفز لنمو الأظافر من جديد وبطريقة صحية حتى تكون الأظافر قوية وناعمة هي زيت القرنفل مضافًا إلى فصوص الثوم. حيث يتم نقع الأظافر في خليط من فصين ثوم مفرومين مقابل ملعقتين زيت قرنفل وأثناء نقع الأظافر يتم تدليكها عدة مرات حتى تغطى بالخليط كليًا. بعد عشر دقائق تقريبًا يتم مسح الأظافر وغسلها بالماء.

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