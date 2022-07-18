فوائد غير متوقعة من البيض.. فوائد البيض الصحية للجسم

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فوائد البيض، من أشهر الأكلات التي يفضلها الكبار والصغار هي البيض فهو مختلف التحضير والتقديم بالإضافة إلى اختلاف فوائده والتي عرفت منذ القدم وكانت السبب في وصف البيض في الكثير من العلاجات قديمًا أبرزها علاج ثقل الرأس وعلى الرغم من هناك البعض لا يحبذ مذاق البيض ولكن وجدت طرق عديدة لتقديمه بمذاق أفضل لكي نستطيع الاستفادة منه ومن فوائده وحديثنا اليوم عن أهم وأبرز فوائد البيض للجسم.
محتويات البيض
البيضة الواحدة عبارة عن ثلاثة أجزاء الصفار البياض والقشرة والجزء الهام في البيض هو البياض فعلى الرغم من قلة محتواه من الفيتامينات ولكنه في نفس الوقت يحتوي على عناصر ومواد مغذية أخرى هامة كالبروتينات والأحماض الدهنية ومعظم تلك المغذيات لا يستطيع الجسم صنعها بل يحصل عليها من خلال البيض والأطعمة المختلفة، كما أنه مفيد ومناسب جدًا لفئة كبيرة من المرضى لا سيما مرضى السكري ومرضى القلب وارتفاع الكوليسترول.
فوائد البيض الصحية
البيض عرف منذ القدم بخصائصه العلاجية والمفيدة للجسم والعقل وخاصةً البياض عن الصفار وهو عكس الشائع حيث يعد من أبرز فوائد البيض للجسم:
- يحسن من حالة العضلات ويزيد من قوتها ويسرع من بناء العضلات خاصةً للصغار.
- البيض مهم للقلب والدماغ والشعر والجلد والجسم بسبب العناصر الغذائية والمغذيات الموجودة به.
- يزيد من شعور الشبع بفضل البروتينات العديدة الهامة الموجودة بالبيض لذلك فهو مناسب لمتبعي الحميات الغذائية ويرغبون في فقدان الوزن.
- يحافظ بطريقة طبيعية على الغشاء الدماغي والحمض النووي بطريقة صحية بفضل مركب الكولين الموجود في البيض بالإضافة إلى قدرته على الحفاظ على الأعصاب ونقل الرسائل بين الأعصاب وبعضها البعض.
- الوقاية من ضغط الدم المرتفع تتم بتناول الأطعمة الغنية بالبروتينات كما هو الحال مع البيض بالتحديد فإن البروتينات الموجودة به تقلل من فرص التعرض لخطر ارتفاع ضغط الدم.
- تم استخدامه منذ عدة قرون لعلاج الشعر والبشرة من مختلف المشكلات سواء كان حب الشباب أو نضارة البشرة أو جفاف الشعر على الرغم من عدم وجود أدلة علمية لذلك.
- غني بعنصر البوتاسيوم الهامة في الحفاظ على صحة القلب.
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