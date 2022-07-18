فوائد غير متوقعة من البيض.. فوائد البيض الصحية للجسم

فوائد البيض، من أشهر الأكلات التي يفضلها الكبار والصغار هي البيض فهو مختلف التحضير والتقديم بالإضافة إلى اختلاف فوائده والتي عرفت منذ القدم وكانت السبب في وصف البيض في الكثير من العلاجات قديمًا أبرزها علاج ثقل الرأس وعلى الرغم من هناك البعض لا يحبذ مذاق البيض ولكن وجدت طرق عديدة لتقديمه بمذاق أفضل لكي نستطيع الاستفادة منه ومن فوائده وحديثنا اليوم عن أهم وأبرز فوائد البيض للجسم.

محتويات البيض

البيضة الواحدة عبارة عن ثلاثة أجزاء الصفار البياض والقشرة والجزء الهام في البيض هو البياض فعلى الرغم من قلة محتواه من الفيتامينات ولكنه في نفس الوقت يحتوي على عناصر ومواد مغذية أخرى هامة كالبروتينات والأحماض الدهنية ومعظم تلك المغذيات لا يستطيع الجسم صنعها بل يحصل عليها من خلال البيض والأطعمة المختلفة، كما أنه مفيد ومناسب جدًا لفئة كبيرة من المرضى لا سيما مرضى السكري ومرضى القلب وارتفاع الكوليسترول.

فوائد البيض الصحية

البيض عرف منذ القدم بخصائصه العلاجية والمفيدة للجسم والعقل وخاصةً البياض عن الصفار وهو عكس الشائع حيث يعد من أبرز فوائد البيض للجسم: