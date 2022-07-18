نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير طاجن الفول المدمس بالبيض في المنزل في المقال التالي

يعد الفول من أفضل الأكلات الشعبية المشهورة التي يعشقها الكبار والصغار وخاصة الأطفال حيث أنه يتميز بمذاقه الشهي واللذيذ، وتتعدد طرق تحضير الفول المختلفة حيث أنه يمكن عمل الفول بالزيت والليمون والفول بالطماطم والفول بالبيض ويعتبر طاجن الفول بالبيض من الأكلات المفضلة لدى المصريين وسعره يناسب الجميع، ويحتوي الفول بالبيض على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم والصحة مثل البروتين ويمنح الجسم بالشعور بالطاقة لذلك تفضل كثير من ربات المنزل تحضيره في البيت بدلا من شرائه من الخارج. مقادير عمل طاجن الفول المدمس بالبيض في المنزل كوب واحد من الفول الناضج

كل واحد من البسطرمة المقطعة

ثلاثة من البيض متوسط الحجم

اثنين قرن من الفلفل الحار المقطع

عشرة فصوص من الثوم المهروس

حبة من الطماطم المهروسة

ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة

ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الشطة

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم

مكعب من المرقة

نصف كوب من الخل

نصف كوب من الماء طريقة تحضير طاجن الفول المدمس بالبيض في المنزل أولا نقوم بخفق البيض في وعاء عميق باستخدام المضرب الكهربائي.

ثم نضع وعاء على النار ونضع به نصف كمية الزيت حتى يسخن، ثم نضيف إليه الثوم المهروس والطماطم المهروسة ونقلبهم لمدة خمس دقائق.

بعد ذلك نضيف الخل والماء وصلصة الطماطم مع الاستمرار في التقليب، ثم نترك الخليط على نار هادئة لمدة خمس دقائق.

ثم نضيف مكعب المرقة والفول مع الاستمرار في التحريك، ثم نترك الخليط لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك نرفع وعاء الفول من على النار ونتركه جانبا.

نضع باقي كمية في وعاء على النار حتى يسخن، ثم نضيف إليه البسطرمة ونقوم بتقليبها جيدا لمدة خمس دقائق حتى تنضج.

ثم نرفع البسطرمة من على النار ونضعها على خليط الفول ونحرك الخليط حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض.

نحضر طاجن ونسكب خليط الفول وخليط البيض به.

ندخل الطاجن الفرن لمدة 10 دقائق حتى ينضج.

نخرجه من الفرن ونضعه في أطباق التقديم ونقدمه، وبالهنا والشفاء. عمر شويل - جدة طريقة تحضير طاجن الفول المدمس بالبيض في المنزل - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير طاجن الفول المدمس بالبيض في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.