فوائد يعجز عنها الطب.. تناول كوب واحد من منقوع لبان الدكر يوميًا لمدة أسبوع وشاهد بنفسك ماذا يحدث لجسمك

فوائد منقوع لبان الدكر، حيث استخدم لبان الدكر على مر السنين في الكثير من وصفات الطب الشعبي، وتعددت طرق استخدامه بداية من مضغه أو استخراج الزيت منه واستخدامه أو حرقة كالبخور واستنشاقه أو شرب منقوعه، وقد أكدت الدراسات العلمية على الاستخدامات الكثيرة للبان الدكر وكان اللبان المستخدم في بعض الدراسات كان على هيئة كبسولات تحتوي على نسبة مركزه من لبان الدكر، إلا أن ذلك لا ينفي الفوائد العديدة لمنقوع لبان الدكر على الريق والتي نتناولها تفصيلاً من خلال هذا التقرير تابعونا.

لبان الدكر

يُعد لبان الدكر عبارة عن مادة صمغية يتم فرزها من خلال جذع شجرة اللبان التي توجد بالهند وبلاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونقدم لكم خلال الفقرة القادمة أبرز فوائد منقوع لبان الدكر على الريق.

فوائد منقوع لبان الدكر

يمتلك لبان الدكر خصائص مضادة للالتهاب عندما يتم تناوله بانتظام على الريق يساهم ذلك في تثبيط بعض إنزيمات الالتهاب في الجسم مما يخفف حالات الالتهاب ويسكن الألم المصاحب له.

كما أن تناول منقوع لبان الدكر بانتظام على الريق يحسن استجابة الجهاز المناعي للأجسام الغريبة ومسببات الأمراض المُعدية.

وكذلك يساعد شرب منقوع لبان الدكر في علاج السرطان من خلال تقليل خطر تكون الورم وتثبيط تكاثر الخلايا السرطانية وانتشارها، وأيضاً تخفيف الأعراض الناتجة عن العلاج الكيميائي للسرطان.

بينما يحسن منقوع لبان الدكر من صحة الجلد والبشرة ويخفف التهاب وتهيج البشرة ويعزز مرونة الجلد، وتحسين مظهر التجاعيد والبقع وتسريع شفاء الجروح.

وأيضاً يعمل على تحسين الجهاز الهضمي من خلال تخفيف أعراض الإسهال والمغص وتقليل خطر الإصابة بالقرحة في المعدة وتحسين كفاءة الأمعاء على امتصاص العناصر الغذائية.

طريقة تحضير منقوع لبان الذكر

ويمكن مضغ لبان الدكر فهو صالح للأكل ولكن عند استخدامه للاستهلاك الداخلي يجب أن يكون خالي من الشوائب ويكون شفافاً، ولكي يتم الحصول على فوائد شرب منقوع لبان الذكر يمكن اتباع الخطوات التالية لتحضيره: