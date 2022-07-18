نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقرمش يا خيار… طريقة عمل مخلل الخيار السريع هيفضل مقرمش لأخر واحد أفضل من المحلات والمطاعم في المقال التالي

عمل مخلل الخيار، تُعد المخللات من أفضل المقبلات التي لا غني عنها على المائدة بجانب أي صنف من أصناف الطعام المختلفة مثل اللحوم أو الخضار المطبوخ أو المشويات وغيرها ، ومخلل الخيار من أنواع المخللات السريعة وفواتح الشهية التي يفضلها الكثير من الناس خاصة على سفرة العزومات أو وجبة الإفطار بجانب الفول والفلافل، وتتساءل العديد من السيدات عن أفضل طريقة ناجحة لأعداد الخيار المخلل وسوف نوضح طريقة عمل الخيار المخلل اللذيذ والمقرمش أفضل من المحلات. عمل مخلل الخيار خطوات أعداد مخلل الخيار نبدأ بغسل حبات الخيار بالماء جيداً لأزاله أي شوائب موجودة عليه.

نضع حبات الخيار بعد أن تجف داخل برطمان زجاجي جاف ونضع معها فصوص الثوم.

نضع الملح في وعاء الماء الذي سبق غليه ويتم التقليب حتى يذوب الملح ثم يضاف الخل ونقلب الخليط.

نسكب هذا الخليط على الخيار بحيث تغطى حبات الخيار بالكامل بهذا الخليط.

نضع ورق أللوري على سطح الخيار وتغطي البرطمان جيداً.

نتركه لمدة يومين في درجة الغرفة وبعدها يصبح جاهز للتقديم. طريقة عمل الخيار المخلل السريع واللذيذ كيلو من حبات الخيار الصغيرة .

ربع كيلو من الفلفل الحار.

4 ملاعق ملح.

3 فصوص ثوم.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة من حبة البركة.

5 من فصوص الحبهان.

نصف كوب من الخل الأبيض.

عود كرفس.

4 من ورق أللوري.

لتر من الماء المغلي. خطوات أعداد مخلل الخيار السريع غسل الخيار جيداً بالماء.

نحضر وعاء عميق ونضع به الماء المغلي ثم يضاف إليه الملح والسكر ونقلب حتى تمام الذوبان.

إضافة فصوص الثوم والحبهان وحبة البركة والكرفس ثم نضع الفلفل الحار وحبات الخيار.

نسكب الجميع داخل برطمان زجاجي مع الحرص على تغطية الخيار بمحلول الماء الملحي.

إضافة الخل المركز وتغطي السطح بورق أللوري.

نضع على فوهة البرطمان كيس بلاستيكي ثم الغطاء ونغلق جيدا.

يترك لمدة 4 ساعات ويكون جاهز للتقديم . عمر شويل - جدة مقرمش يا خيار... طريقة عمل مخلل الخيار السريع هيفضل مقرمش لأخر واحد أفضل من المحلات والمطاعم - ثقفني

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