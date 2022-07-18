أطيب طريقة عمل كروكيت الكفتة وأهم عوامل نجاح الوصفة

تتميز طريقة عمل كروكيت الكفتة من أسهل وصفات الطبخ في المنزل، وخصوصًا وأنها سريعة في التحضير كما أنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحتك وصحة أطفالك وكافة أفراد الأسرة، ويمكن عمل طبخات بالكفتة الجاهزة أيضًا أو أكلات بالكفتة وتقديمها في الولائم الكبيرة أو إن كان عدد أفراد الأسرة كبيرة، ويمكن تقديم أطباق جانبية مع الكفتة المشوية مثل وصفات بصدور الدجاج، أو أيضًا تقديم مندي الدجاج مدخن بالفحم.

أسهل طريقة عمل كروكيت الكفتة

كروكيت الكفتة يحتوي على العديد من المقادير الشهية، والتي أيضًا تمد الجسم بالطاقة ويمكن تقديمها في وجبة الغداء أو في وجبة العشاء أيضًا، والتحضير يبدأ بتوفير المكونات التالية:

قم بتوفير كمية مناسبة من اللحم المفروم، بالإضافة إلى اثني عشر قطعة أو ربع كيلو من الجبن الكيري.

ثم توفير بهارات حسب الرغبة، مثل الملح والفلفل الأسود والشطة ومرق اللحم.

تحضير بيضة واحدة فقط، وبصل وكرات نقوم بتقطيعه إلى قطع مناسبة.

ثم نقوم بتوفير كمية مناسبة من الأرز والعدس أيضًا.

كوب من الزيت أو السمن على حسب الرغبة.

طريقة تحضير أكلات بالكفتة الشهية

نبدأ التحضيرات الأساسية لكرات الكفتة في المنزل من الخطوات التالية فقط:

نضع الزيت أو السمن على النار، ثم نقوم بإضافة اللحم المفروم إليها والبهارات.

ونستمر بالتقليب قليلًا حتى ينضج اللحم نوعًا ما، ونقوم بتحضير مقلاة أخرى ونضع فيها كمية الأرز والعدس التي وفرناها.

ثم نقوم بتركه على النار بعد وضع المرق إليها، ونضع بعد ذلك الأرز واللحم والعدس في الخلاط.

ثم نقوم بوضع باقي المكونات ونقوم بطحنه والتأكد من أنه قد امتزج مع بعضه البعض.

نتابع بعمل الخليط بعد ذلك كرات، ونقوم بوضع قطعة من الجبن الكيري في الوسط.

ونقوم بوضعهم في صينية بعد أن نقوم بدهنها بالسمن أو الزيت.

بعدها بوضع الصلصة على الكرات عقب الانتهاء من تدويرها، ونقوم بوضعها في الفرن.

ومن أهم عوامل نجاح الوصفة أن يكون الفرن ساخن، وعلى درجة حرارة لا تقل عن 180 درجة، وعقب نضوجها نقوم بإخراجها وتقديمها إلى أسرتك ساخنة.