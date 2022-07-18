النشا والبنجر معجزة ربانية: للتبييض وتوريد البشرة وإزالة الهالات السوداء٢٠٢٢

نقدم لكم النشا والبنجر معجزة ربانية حيث يعد تصبغات البشرة الناتجة عن أشعة الشمس الضارة وأثار الحبوب كل هذا سوف يختفي مع هذا الكريم الرائع والمميز لو تعاني من هالات سوداء تحت العين هذا الكريم أمن جدا تحت منطقة العين لا يسبب أي ضرر بل يخلصك من الهالات السوداء والانتفاخات الموجودة حول العين بل له قدرة كبيرة على تفتيح البشرة والجسم بطريقة سريعة من أول أو ثاني استخدام النشا والبنجر معجزة ربانية هذا الكريم كله مكوناته طبيعية وخرافية مفيدة بل تغذي البشرة مع أعطاء البشرة لون احمر علي الشفاه والخدود يعني مش محتاجه توضع أي شيء علي خدودك علشان توريدها لأن الكريم كافي بذلك والمعروف عن البنجر بأنه يعمل علي توريد أي مكان بل قديما كانوا يأخذون شريحة من البنجر ويدلك بها الوجه في منطقة الخدود والشفاه لتكسبهما اللون الأحمر, ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم اليوم طريقة عمل النشا والبنجر معجزة ربانية حيث يعد هذا الكريم الرائع والمميز.٢٠٢٢

مكونات عمل النشا والبنجر معجزة ربانية لتبييض وتوريد البشرة بشكل مبهر

سوف نتعرف على مكونات هذا الكريم الرائع مكونات بسيطة وغير مكلفة وموجودة في كل منزل وهي كما يلي:-

٢حبة من البنجر.

٢ملعقة من النشا.

٢ملعقة من ماء الورد.

١ملعقة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

أليكم طريقة عمل الكريم الرائع بطريقة مميزة وبسيطة للحصول علي افضل نتائج بفضل الله من النشا والبنجر معجزة ربانية وهي كالتالي:-

نحضر مبشرة ونقوم ببشر البنجر ناعم جدا ثم نقوم بتصفية البنجر بمصفاة صغيرة عن طريق الضغط بملعقة علي الخليط حتي نحصل على العصير كاملا. بعد ذلك نضع ٢ملعقة من النشا ونقلب جيدا حتى يذوب النشا جيدا ثم نضيف ٢ملعقة من ماء الورد ونقلب جيدا. بعد ذلك نضع وعاء به ماء علي النار ثم نضع الوعاء الذي به خليط النشا والبنجر مثل حمام ماء ساخن . ونقلب الخليط جيدا علي النار حتي نحصل على قوام كريمي ناعم جدا. نترك الخليط يبرد قليلا ثم نضع عليه ملعقة من زيت الزيتون ونخلطهم جيدا حتى يتجانس المكونات. بعد ذلك نضع الكريم في علبة محكمة الغلق ونحتفظ به في الثلاجة.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف الأن علي طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة للحصول علي أفضل النتائج هي كما يلي:-