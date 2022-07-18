نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لذيذة وشهية وتسد الجوع طريقة عمل عجينة خلية النحل في المنزل في المقال التالي

تعد خلية النحل من أفضل أنواع المخبوزات المشهورة التي يمكن تحضيرها ويعشقه الكبار والصغار وخاصة الأطفال حيث أنها تتميز بمذاقها الشهي واللذيذ، وكذلك يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة مختلفة وحشوات مختلفة حسب رغبتكم وتعتبر خلية النحل خفيفة على المعدة وهشة ويمكن تناولها في وجبة الإفطار أو بين الوجبات ويتناولها الأطفال في المدرسة أيام الدراسة، لذلك يفضل كثير من ربات المنزل تحضيرها لأفراد العائلة في البيت ويبحث الكثير منكم عن طرق تحضيرها بمكونات سهلة وبسيطة غير مكلفة. مقادير عمل عجينة خلية النحل في المنزل ثلاثة أكواب من الدقيق

نصف كوب من الزيت

نصف كوب من الروب

ملعقة واحدة كبيرة من العسل الأبيض

ملعقة واحدة صغيرة من الملح

ملعقة واحدة من البيكنج باودر

ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة الفورية

كمية من الماء الدافئ للعجن

جبنة مكعبات للحشو

لدهن الوجه:(رشة من الهيل وصفار بيضة وملعقتان كبيرتان من اللبن السائل) طريقة تحضير عجينة خلية النحل في المنزل أولا نحضر كوب من الماء الدافئ ونضع به العسل الأبيض والخميرة الفورية ونقوم بتقليبهم مع بعضهم البعض جيدا ونتركها حتى تتفاعل الخميرة ويتضاعف حجمها.

ثم نحضر وعاء العجانة الكهربائية ونضع به الدقيق والبيكنج باودر والملح ونقوم بإضافة الزيت، ثم نقوم بتشغيل العجانة حتى تختلط المكونات مع بعضها.

نقوم بإضافة الروب وخليط الخميرة والعسل مع العجن جيدا، ثم نقوم بإضافة الماء حسب الرغبة.

ثم نضع العجينة في وعاء ونقوم بدهنها بالزيت ونغطيها جيدا ونتركها حتى يتضاعف حجمها وترتاح فترة قليلة.

نبدأ في تقطيع العجينة إلى كرات صغيرة الحجم ونقوم بفردها وحشوها بالجبنة، ثم نغلقها جيدا.

ثم نحضر صينية ونرص بها كرات خلية النحل مع مراعاة ترك مسافة نصف سنتيمتر بين كل واحدة والأخرى.

نجهز خليط دهان الوجه بخلط صفار البيض واللبن السائل والهيل مع بعض ونقوم بدهن الكرات باستخدام فرشاة.

نقوم بتغطية الصينية ونتركها لمدة عشر دقائق حتى ترتاح ونقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180° ونضعها في الفرن ونتركها حتى تنضج.

نخرجها ونسقيها بالشربات ونتركها حتى تبرد ونقدمها، وبالهنا والشفاء. عمر شويل - جدة لذيذة وشهية وتسد الجوع طريقة عمل عجينة خلية النحل في المنزل - ثقفني

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