الباذنجان المخلل بتتبيلة المطاعم السرية بطعم لذيذ وشهي

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الباذنجان المخلل بتتبيلة المطاعم السرية هذا ما يبحث عنه الكثير من السيدات لعمل الباذنجان في المنزل بطريقة صحيحة، ومثل ما يباع في محلات بيع المخللات حيث يعتبر الباذنجان المخلل من المقبلات الشهية التي تعمل على فتح الشهية أثناء تناول الطعام، فهو يعتبر من الأطباق المحببة لدى الكثير من الأشخاص، ومن أكثر الأطباق التي حازت على شهرة كبيرة بين الموائد، ونظرا للإقبال الكبير على شرائه من خارج المنزل سوف نعرض لكم اليوم من خلال مقالنا هذا طريقة سهلة جدا للباذنجان المخلل في أقل وقت ممكن.
الباذنجان المخلل بتتبيلة المطاعم السرية
من خلال المكونات التالية يمكنك عمل الباذنجان المخلل بسهولة؛ فهو من الأطباق المشهورة في كثير من البلدان ويتم تحضيره في البيت بكل سهولة، وتتمثل في الآتي:
- نصف كيلو من الباذنجان الرفيع الأسود.
- نصف كوب من الخل الأبيض.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الثوم المفروم فرم ناعم.
- مقدار نصف كوب من عصير الليمون.
- 2 ملعقة كبيرة من الملح الناعم.
- فلفل أخضر حار على حسب الرغبة.
- مقدار ملعقة كبيرة كزبرة جافة.
طريقة التحضير
يمكنك الآن تحضير الباذنجان المخلل بتتبيلة المطاعم؛ حيث يقدم في أشهر المطاعم بطريقة بسيطة جدا وسهلة وبنفس الطعم، والخطوات هى كالتالي:
- غسل الباذنجان جيدا بالماء الجاري ثم يتم إزالة الجزء الأخضر الأعلى بالكامل.
- نقوم بعمل فتحة طولية في الباذنجان.
- نحضر مقلاة واسعة ونضع بها كمية مناسبة من الزيت.
- ثم نضع الباذنجان مع التقليب جيدا حتى يتم تحميره من جميع الجهات.
- نخرج الباذنجان من الزيت ونتركه على ورق المطبخ، وذلك حتى يبرد ويتم التخلص من الزيت الزائد.
- يتم إحضار الكبة ونضع بها كلا من الفلفل والثوم والخل الأبيض والملح والكزبرة الجافة.
- ثم يتم تشغيل الكبة حتى يتم الفرم جيدا حتى نحصل على خلطة مناسبة للحشو.
- بعد ذلك نقوم بحشو الباذنجان من الداخل حتى ننتهي من الكمية كلها.
- وباقي التتبيلة يتم وضعها على الباذنجان من الخارج حتى يعطي مذاق شهي.
- ومن ثم نضع الباذنجان في علبة محكمة الغلق ونحتفظ بها في الثلاجة لحين تناوله.
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