الباذنجان المخلل بتتبيلة المطاعم السرية بطعم لذيذ وشهي

الباذنجان المخلل بتتبيلة المطاعم السرية هذا ما يبحث عنه الكثير من السيدات لعمل الباذنجان في المنزل بطريقة صحيحة، ومثل ما يباع في محلات بيع المخللات حيث يعتبر الباذنجان المخلل من المقبلات الشهية التي تعمل على فتح الشهية أثناء تناول الطعام، فهو يعتبر من الأطباق المحببة لدى الكثير من الأشخاص، ومن أكثر الأطباق التي حازت على شهرة كبيرة بين الموائد، ونظرا للإقبال الكبير على شرائه من خارج المنزل سوف نعرض لكم اليوم من خلال مقالنا هذا طريقة سهلة جدا للباذنجان المخلل في أقل وقت ممكن.

الباذنجان المخلل بتتبيلة المطاعم السرية

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل الباذنجان المخلل بسهولة؛ فهو من الأطباق المشهورة في كثير من البلدان ويتم تحضيره في البيت بكل سهولة، وتتمثل في الآتي:

نصف كيلو من الباذنجان الرفيع الأسود.

نصف كوب من الخل الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من الثوم المفروم فرم ناعم.

مقدار نصف كوب من عصير الليمون.

2 ملعقة كبيرة من الملح الناعم.

فلفل أخضر حار على حسب الرغبة.

مقدار ملعقة كبيرة كزبرة جافة.

طريقة التحضير

يمكنك الآن تحضير الباذنجان المخلل بتتبيلة المطاعم؛ حيث يقدم في أشهر المطاعم بطريقة بسيطة جدا وسهلة وبنفس الطعم، والخطوات هى كالتالي: