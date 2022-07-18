نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفازلين والملح تخلصي من شعر الوجه والجسم الزائد في دقائق بدون الم نهائي واحصلي على بشرة ناعمة وبيضاء في المقال التالي
من المعروف أن شعر الوجه من الأمور المزعجة التي يعاني منها معظم الفتيات والسيدات بلا إستثناء لذلك يرغبون في إزالته والتخلص منه لأن هذا الشعر قد يجعل البشرة باللون الأسمر، فأحيانا يكون الشعر باللون الغامق أو ممكن أن يكون باللون الأشقر أو الفاتح فهذا وعندما البشرة تكون بيضاء فيظهر الشعر على الوجه بشكل ملحوظ وواضح فهذا الشكل غير مرغوب فيه، لذلك تشعر المرأة أو الفتاة بالخجل والإحراج عند وجود الشعر بكثرة في البشرة ويقومون بإستخدام الأشياء التي تساعد على إزالة شعر الوجه حيث توجد إستخدامات كثيرة جدا تساعد على ذلك، ومن أهم هذه الإستخدامات هي الشمع أو الخيط أو الليزر أو الخلطات الطبيعية فكل هذه الأشياء تعمل على التخلص بالفعل على التخلص من الشعر ولكن منها المفيد ومنها الذي يضر الوجه بطريقة سلبية، فعند إستخدام الخيط أو الشمع قد يحدث ترهلات للوجه وتظهر عليه الخطوط الرفيعة والتجاعيد قبل أوانها وغير ذلك فأن بعد مرور عدة أيام قد يظهر الشعر مرة أخرى، ولكن عندما نستخدم الليزر فهو يعمل بشكل كبير على إزالة الشعر نهائيا ولكنه ضار جدا ويصيب الإنسان ببعض الأمراض
لذلك ينصح بتجنب إستعمال هذه الأشياء، ولكن الشيء الصحيح والمناسب لإزالة شعر الوجه بشكل نهائي وعدم ظهوره مرة أخرى هو إستعمال الخلطات الطبيعية وهي خلطة الفازلين فهذه الخلطة قادرة على ذلك بكل سهولة وتمنع ظهور الشعر على الوجه فيما بعد وبجانب هذا فهي تكون مفيدة جدا للبشرة.اليك خلطة الفازلين والملح لازالة شعر الوجه
خلطة الفازلين والملح لازالة شعر الوجه
مكونات خلطة الفازلين لإزالة شعر الوجه:
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.
- نصف ملعقة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.
- ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.
طريقة عمل خلطة الفازلين لإزالة شعر الوجه:
- قومي بتحضير إناء مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين ونضيف إليها ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.
- وبعد ذلك يتم وضع نصف ملعقة كبيرة الحجم من مسحوق النشا وملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون ويتم إضافة ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.
- ثم نقوم بخلط كل هذه المكونات مع بعض بشكل جيد ويتم غسل البشرة ويتم تجفيفها ونضع هذه الخلطة عليها ونتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة تقريبا.
- وبعد مرور هذا الوقت قومي بغسل البشرة بإستخدام الماء البارد ونضع كريم مرطب مناسب على الوجه لترطيب وتنعيم البشرة.
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