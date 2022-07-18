بكوب من دقيق السميد اعملي أحلى تحلية باردة سريعة بدون فرن

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عمر شويل - جدة تعد التحلية الباردة السريعة من الحلويات التى يتم عملها بدون فرن، وتعد من انواع الحلويات المنقذة لأن طريقة عملها سهلة وسريعة ولا تحتاج الى مجهود كبير ولا وقت طويل فى اعدادها، وهى عبارة عن طبقة من خليط دقيق البسبوسة وعليه طبقة أخرى من الكريمة الإقتصادية، والتى يتم عملها بمكونات بسيطة جداً وغير مكلفة وسوف يعشقها أفراد أسرتك كثيراً، لذا سوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير تحلية باردة سريعة بدون فرن بالتفصيل. مكونات التحلية الباردة السريعة تتكون التحلية الباردة السريعة من مكونات بسيطة وغير مكلفة وموجودة بالمنزل وهى كالتالي: الطبقة الأولى كوب من السكر.

عصرة ليمونة.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من السميد الناعم.

٢ ملعقة كبيرة من السمنة.

كوب من اللبن السائل. للطبقة الثانية ١١/٢ كوب من اللبن السائل.

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

١١/٢ كوب من النشا.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

رشة من الفانيليا. للتزيين فول سوداني مجروش. طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل التحلية الباردة السريعة سهلة جداً فهى لا تحتاج الى فرن ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي: نحضر حلة مناسبة ونضع بها كوب السكر ونضيف عليه كوب الماء ثم نضعه على النار. نتركه حتى يغلي ثم نضيف عليه عصرة الليمونة والفانيليا ونتركه يغلي لمدة ١٠ دقائق ثم نرفعه من على النار. بعد ذلك نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها ملعقتين السمنة حتى تسيح وتسخن ثم نضيف عليها كوب السميد الناعم. مع التقليب المستمر حتى يأخذ اللون الذهبي بعد ذلك ننزل بالشربات اللي عملناهونقلب حتى يتشربه تماماً. ثم نضيف عليهم كوب اللبن السائل ونقلب حتى يتشرب الدقيق السوائل مع التقليب على نار متوسطة. نحضر حلة أخرى لتجهيز الطبقة الثانية ونضع بها السكر والنشا وكوب ونصف اللبن السائل ونقلبهم على البارد. بعد ذلك نرفعهم على النار مع التقليب المستمر حتى يتقل ثم نضيف عليهم ملعقة الزبدة ورشة الفانيليا نقلبهم مع بعض كويس ونرفعها من على النار. نحضر صينية من البيركس ونفرد بها خليط السميد كويس ونساويه. بعد ذلك ننزل بالطبقة الثانية بتاعت الكريمة ونفردها كويس ثم ندخلها الثلاجة أو نتركها حتى تبرد. ثم نزينها بالسوداني المجروش أو بأى مكسرات متوفرة عندك وتقطع وتوضع فى أطباق التقديم وبالف هنا وشفا. فوائد دقيق السميد يحتوي دقيق السميد على فوائد متعددة للجسم وسنتعرف على بعضها فيمايلي: يساعد على التحكم فى مستوى السكر فى الدم. يساعد فى إنقاص الوزن وذلك لأنه يمتص فى المعدة ببطء ويعطى احساس كبير بالشبع لفترة طويلة. يعمل على تعزيز إنتاج الطاقة فى الجسم. يعد مصدر غنى بالحديد ويساعد فى إنتاج الهيموجلوبين الذى يوفر الأكسجين لخلايا الجسم. فوائد اللبن للحليب فوائد كثيرة للجسم ولابد من تناوله يوميا فى الصباح أو المساء وإليكم بعض هذه الفوائد فيمايلي: يساعد فى تعزيز القدرة على النوم والاسترخاء. يعمل على تعديل المزاج خلص من الاضطرابات النفسية والاكتئاب. يساعد على تقوية صحة العظام لأنه غنى والكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور ويقى من هشاشة العظام. يعمل على تقوية المناعة وحماية خلايا الجسم. يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان.

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