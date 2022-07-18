وصفة سحرية لعمل كريم الكولاجين لتفتيح الأماكن الداكنة وشوفي جمال بشرتك

من أكثر الأشياء التي أشعر المرأة بالإحراج هي الأماكن الداكنة في الجسم، في منطقة الإبط والمناطق الحساسة، واستخدام المواد الكيميائية في هذه المناطق يزيد من اسمرارها، لذلك خلك كل فتاة هو الوصول إلى مكون طبيعي يساعدهم على تفتيح الأماكن الداكنة، حيث يعد الكولاجين من أكثر المكونات الطبيعية التي تعمل على تفتيح الأماكن الداكنة والتخلص من التجاعيد وهناك مجموعة كبيرة من المكونات الطبيعية التي تحتوي على الكولاجين ومن بينها اللبان الذكر، والكركم، لذلك تجد التزايد في البحث على جوجل واليوتيوب للبحث عن وصفة طبيعية تعمل على تفتيح الأماكن الداكنة بأمان دون أي ضرر.

وصفة سحرية لعمل كريم الكولاجين لتفتيح الأماكن الداكنة

ينصح الكثير من خبراء التجميل باستخدام الكولاجين بصورة دائمة حيث يتوافر على صورة حبوب، ولكن يباع بأسعار عالية جدا مما جعل الكثير يريد معرفة كيفية الحصول على الكولاجين من المكونات الموجودة في البيئة لاستخدامها في عمل الوصفات ومن هذه الوصفات ما يلي:

وصفة العسل وفيتامين ه‍

ربع ملعقة من فيتامين ه

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة من زيت الورد.

طريقة عمل وصفة العسل وفيتامين ه‍ لتفتيح الأماكن الداكنة

نقوم بإحضار وعاء من الستانلس قابل للحرارة.

نضع به ملعقة من عسل النحل ونضيف فيتامين ه‍ على نار منخفضة ونقلب المكونات تماما إلى أن يذوب العسل ويصبح سائل.

نضيف زيت جوز الهند وزيت الورد مع التقليب المستمر.

نترك المكونات على النار لمدة ثلاث دقائق.

يتم رفع الخليط من النار ويترك حتى تزول كل الحرارة.

نحفظ الخليط في برطمان زجاج.

يستخدم الخليط على الأماكن الداكنة عن طريق أخذ جزء صغير من الوصفة ويتم وضعة المكان الداكن ونقوم بعمل مساج دائري.

يتم استخدام هذه الوصفة مرتين أسبوعياً.

تحفظ الوصفة داخل الثلاجة.

وصفة بياض البيض وزيت جوز الهند

يحتوي البيض على نسبة كبيرة من الكولاجين الطبيعي والتي يعمل على المحافظة على البشرة بشكل كبير

بياض 2 بيضة.

ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة من ماء الورد الطبيعي.

طريقة عمل الوصفة