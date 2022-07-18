الكل بيحبها كيكة البسبوسة في البيت بخطوات سهلة وبسيطة بأشهى طعم

طريقة عمل كيكة البسبوسة حيث تعد من الحلويات اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار، كما أنها هشة وخفيفة ويمكنك تناولها بين الوجبات، وأيضا يمكنك تناولها كوجبة فطور مع كوب من الشاي أو اللبن وفي العشاء أيضًا، ولها قيمة غذائية عالية لما تحتويه من مكونات ونظرا للإقبال عليها تسعى كثيرا من الأمهات لمعرفة طريقة عملها في المنزل، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا هذا طريقة عمل كيكة الرواني كما يطلق عليها في بعض الأحيان.

طريقة عمل كيكة البسبوسة

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل كيكة البسبوسة بدون أي تكاليف ولا استهلاك وقت ولا مجهود وأيضا مكوناتها بسيطة جدا ومتوفرة في كل منزل، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:

كوب من دقيق السميد.

4/3 كوب من الزيت النباتي.

علبة من الزبادي البلدي.

كوب جوز هند مبشور بشر ناعم.

نصف كوب من السكر.

كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

مقدار ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من الخل.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

أربع حبات من البيض.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل كيكة الرواني اللذيذة فهي من الحلويات الخفيفة التي يمكنك عملها في المنزل بمنتهى السهولة؛ فهى بسيطة جدا وغير مكلفة وتعتمد طريقة عملها على كلا من الآتي: