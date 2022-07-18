نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكل بيحبها كيكة البسبوسة في البيت بخطوات سهلة وبسيطة بأشهى طعم في المقال التالي
طريقة عمل كيكة البسبوسة حيث تعد من الحلويات اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار، كما أنها هشة وخفيفة ويمكنك تناولها بين الوجبات، وأيضا يمكنك تناولها كوجبة فطور مع كوب من الشاي أو اللبن وفي العشاء أيضًا، ولها قيمة غذائية عالية لما تحتويه من مكونات ونظرا للإقبال عليها تسعى كثيرا من الأمهات لمعرفة طريقة عملها في المنزل، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا هذا طريقة عمل كيكة الرواني كما يطلق عليها في بعض الأحيان.
طريقة عمل كيكة البسبوسة
من خلال المكونات التالية يمكنك عمل كيكة البسبوسة بدون أي تكاليف ولا استهلاك وقت ولا مجهود وأيضا مكوناتها بسيطة جدا ومتوفرة في كل منزل، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:
- كوب من دقيق السميد.
- 4/3 كوب من الزيت النباتي.
- علبة من الزبادي البلدي.
- كوب جوز هند مبشور بشر ناعم.
- نصف كوب من السكر.
- كوب من الدقيق الأبيض المنخول.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- مقدار ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من الخل.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- أربع حبات من البيض.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل كيكة الرواني اللذيذة فهي من الحلويات الخفيفة التي يمكنك عملها في المنزل بمنتهى السهولة؛ فهى بسيطة جدا وغير مكلفة وتعتمد طريقة عملها على كلا من الآتي:
- يتم إحضار وعاء صغير ونضع به كلا من البيض والفانيليا والخل والملح ويتم خفقه جيدا حتى تتجانس المكونات.
- ثم نضيف إليهم السكر مع الاستمرار في الخفق وذلك من خلال المضرب الكهربائي.
- بعد ذلك نضيف إلى الخليط الزيت تدريجيا مع الخفق، ومن ثم نضع الزبادي ونستمر في الخفق حتى تتجانس جميع المكونات.
- بعد ذلك نقوم بإضافة كلا من الدقيق والبيكنج بودر والسميد وجوز الهند، وذلك مع التقليب جيدا حتى تصبح جميع المكونات متجانسة مع بعضها البعض.
- والآن يمكنك إحضار صينية مدهونة بالسمن ورشة من الدقيق حتى لا يلتصق الخليط ثم نضع بها الخليط بطريقة متساوية.
- نقوم بإشعال الفرن على درجة 180 درجة حتى تسخن، ونضع بعدها الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة حتى تنضج.
- بعد مرور الوقت ويتم حصولنا على اللون الذهبي نخرجها من الفرن ونسقيها بالشربات.
- ثم نتركها تبرد وتقطع قطع على حسب الرغبة في طبق التقديم.
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