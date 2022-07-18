نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل حلوي اللدو الهندية الجميلة المميزة فى المنزل بالتفصيل في المقال التالي

تعد حلوي اللدو الهندية من الحلويات المشهورة فى الهند، والتى يتم تقدمها فى الهند كحلويات جميلة وشكلها مميز والجميع يقبلون على اكلها، فهى عبارة عن حلويات مكونة من دقيق السميد واللوز وغيرها من المكونات ويتم تشكيلها على شكل كرات ومسقية بالشربات، ويتم تقديمها داخل أوراق الكب كيك، والاطفال يحبون اكلها كثيرا وكذلك الكبار، لذلك سوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني الاخباري على مكونات وطريقة تحضير حلوى اللدو الهندية بالتفصيل. مكونات عمل حلوي اللدو الهندي بالزبيب تتكون حلوى اللدو الهندية من بعض المكونات الموجودة فى المنزل وهى كالتالى: المقادير: ٢كوب من الدقيق الأبيض.

٢كوب من الدقيق الحمص.

٢ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من اللوز المقطع بشكل طولي.

٢كوب من ماء.

نصف كوب زبيب.

نصف ملعقة صغيرة زعفران.

ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم.

ملعقة صغيرة من الهيل البودرة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

زيت نباتي.

وللزينة انت في حاجة اللي كمية من الفستق الحلبي المفروم. مقادير القطر ٢كوب ماء.

٣اكواب سكر.

عصير ليمونه. طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل حلوي اللدو الهندية سهلة وبسيطة ويمكنك عملها بكل سهولة وهى كمايلي: احضري وعاء وضعي به الليمون والسكر والماء. اتركي الخليط يغلي علي النار ثم قومي بتقليبه واتركيه حتي يصبح كثيفا. ارفعي الوعاءع النار واتركيه يبرد. احضري قدر وضعي به كلا من دقيق الحمص والدقيق الأبيض والزعفران والهيل والملح. اخلطي جميع المكونات سابقا ثم اضيفي اليهم كوب ماء واعجني جيدا حتي تتشكل لديك عجينه طريه. قومي بإضافة كمية الماء المتبقية الي الخليط واعجني حتي تصبح العجينة سائلة. غطي القدر بقدر واتركيه لمدة ساعة في مكان دافئ. ضعي مقلاة بها كمية غزيرة من الزيت علي النار. ضعي العجينة في كيس حلواني وابدائي بهبهاني الزيت لتتشكل كريات ضعيرة. اتركي العجينه في الزيت حتي تصبح ذهبية اللون. اقلي اللوز في الزيت حتي يأخذ لونا ذهبيا هو الآخر. احضري وعاء القطر وضعي به كرات اللدو والزبيب واللوز وقلبيهم جيدا. استخدمي يدك في تشكيل اللدو بعد ذلك. ضعي كرات اللدو في ورق الكب كيك وقومي بتقديمها وبالف صحة وهنا. فوائد الحمص للجسم هناك الكثير من الفوائد الصحية الحمص والمفيدة جداً للجسم سوف نتعرف عليها فيمايلي: يعد مصدر للكثير من المواد الغذائية المفيدة فهو يحتوي على الألياف والكربوهيدرات والبروتينات والمعادن التى يحتاجها الجسم. يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. يساعد فى تقليل ضغط الدم المرتفع. يقلل من خطر الإصابة بالالتهابات وتقلل من خطر الإصابة بالالتهاب المزمن. يساهم فى التحكم بالوزن وتثبيته لدى المصابين بالسمنة. فوائد الفستق للجسم هناك العديد من الفوائد الصحية للفستق سوف نتعرف عليها فيمايلي: يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التى تساعد فى تقليل نسبة الكوليسترول الضار فى الدم. تناول الفستق يعمل على تعزيز مستويات السكر فى الدم. غنى بالألياف التى تحافظ على صحة الجهاز الهضمي وتعزز بكتيريا الأمعاء الصحية. يعمل على انقاص الوزن حيث انه يحتوي على الألياف التى تعطي احساس بالشبع والأمتلاء. عمر شويل - جدة طريقة عمل حلوي اللدو الهندية الجميلة المميزة فى المنزل بالتفصيل - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل حلوي اللدو الهندية الجميلة المميزة فى المنزل بالتفصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.