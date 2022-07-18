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تعد كيكة الجاتوه شاتوه من أفضل أنواع الكيكة المشهورة التي يمكن تحضيرها حيث أنها تتميز بمذاقها الشهي واللذيذ ويقبل الكثير منكم على شرائها من المحلات في الخارج ومع غلاء الأسعار تفضل كثير من ربات المنزل تحضير كيكة الجاتوه شاتوه في البيت بمكونات سهلة وبسيطة غير مكلفة ويبحث الكثير منكم عن طرق مختلفة لتحضيرها وتحتوي على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم. مقادير عمل كيكة الجاتوه شاتوه في المنزل كوب واحد من الدقيق الأبيض

كوب واحد من الزيت

نصف كوب من الكاكاو الخام

نصف كوب من اللبن

كوب واحد من السكر الناعم

اثنين من البيض متوسط الحجم

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج باودر

رشة من الملح طريقة عمل كيكة الجاتوه شاتوه في المنزل أولا نحضر وعاء الخلاط الكهربائي ونضع به اللبن والسكر ونقوم بخلطهم جيدا مع بعضهم البعض، ثم نقوم بإضافة الزيت تدريجيا مع الاستمرار في الخلط جيدا.

قم نقوم بإضافة ملعقة الفانيليا ورشة الملح ونقوم بخلطهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

بعد ذلك نقوم بإضافة الكاكاو الخام إليهم مع الاستمرار في خلط المكونات مع بعضها البعض جيدا حتى يختلط مع باقي المكونات.

نأخذ كوباية من الخليط ونضعها في الثلاجة، ثم نبدأ في تحضير الجاتوه شاتوه.

نضع البيض على باقي الخليط ونضيف إليه رشة من الفانيليا وكوب الدقيق الأبيض المنخول والبيكنج باودر ونقوم بخلطهم جيدا مع باقي المكونات حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض.

ثم نحضر صينية ونقوم بدهنها بقليل من الزيت ورشة من الدقيق، ثم نقوم بسكب الخليط بها ونفرده مع تحريك الصينية يمينا ويسار حتى تتساوى.

بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، ثم نضع الصينية في الرف الأوسط ونتركها لمدة عشرين دقيقة حتى تنضج جيدا مع مراعاتها.

بعد أن تنضج الكيكة نخرجها من الفرن ونسكب عليها الصوص الذي تم تركه جانبا ونتركها حتى تبرد قليلا.

ثم نقوم بتقطيع الجاتوه شاتوه ونضعه في أطباق التقديم ونقدمه، وبالهنا والشفاء. عمر شويل - جدة الجاتوه شاتوه أحلى من كدة مفيش دايب بالشيكولاتة - ثقفني

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