نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حافظي على شعرك بالطرق الطبيعية لفرد الشعر وتنعيمه في المنزل في المقال التالي

يعاني كثير من البنات من الشعر الخشن والمجعد الذي يسبب لهم إزعاج وإحراج في بعض الأحيان، ويعد استخدام الأجهزة الكهربائية مثل المكواة والاستشوار هو الذي يسبب فقدان الشعر لنعومته وحيويته وتؤدي إلى تلف الشعر وكذلك استخدام كريمات بها مواد كيميائية من الأشياء التي تؤدي إلى تلف الشعر، لذلك تبحث كثير من البنات عن طرق مختلفة بمكونات طبيعية لعمل وصفات فرد الشعر بدون أي ضرر على الشعر بدلا من الذهاب إلى الصالونات عالية الأسعار. مقادير عمل وصفة البيض وزيت الزيتون لفرد الشعر وتنعيمه اثنين من البيض متوسط الحجم

أربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون طريقة عمل وصفة البيض وزيت الزيتون لفرد الشعر وتنعيمه أولا نحضر وعاء ونضع به البيض ونقوم بخفقه جيدا باستخدام المضرب الكهربائي.

ثم نضيف أربع ملاعق زيت الزيتون مع الاستمرار في الخفق جيدا حتى نحصل على خليط.

بعد ذلك نبدأ في توزيع الخليط على فروة الرأس، ثم نقوم بتمشيط الشعر بمشط تكون أسنانه واسعة.

ثم نقوم بتغطية الشعر بفوطة دافئة أو كيس بلاستيك ونترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة على الأقل.

بعد ذلك نقوم بشطف الشعر بالماء الدافئ والشامبو والبلسم المناسب جيدا.

يفضل استخدام هذا الخليط مرة كل أسبوع للحصول على نتائج أسرع. مقادير عمل وصفة البيض واللبن الرائب لفرد الشعر وتنعيمه اثنين من الموز الناضج

ملعقتان كبيرتان من اللبن الرائب

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

ملعقتان كبيرتان من عسل النحل الأبيض طريقة عمل وصفة البيض واللبن الرائب لفرد الشعر وتنعيمه أولا نحضر وعاء ونضع به الموز الناضج ونقوم بهرسه جيدا حتى يصبح ناعم غير متكتل.

ثم نضيف إليه زيت الزيتون وعسل النحل الأبيض واللبن الرائب مع الاستمرار في التقليب جيدا حتى نحصل على خليط ناعم.

بعد ذلك نبدأ في توزيع الخليط على فروة الرأس والشعر بالتساوي ونتركه لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم بغسل الشعر بالماء البارد والشامبو الطبيعي المناسب، ثم نقوم بتمشيطه ونتركه حتى يجف.

يجب تكرار هذه الخلطة مرة كل أسبوع حتى نحصل على نتائج أسرع. عمر شويل - جدة حافظي على شعرك بالطرق الطبيعية لفرد الشعر وتنعيمه في المنزل - ثقفني

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