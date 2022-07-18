نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل أكواب كيكة الحرير الباردة بمنتهي السهولة فى المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد أكواب كيكة الحرير من أنواع الكيكات الباردة الجميلة، وهى عبارة عن طبقات من البسكويت والكريمة والشوكولاتة تجعل طعمها جديد ومختلف، وهو الذى يعطيها الطعم الناعم الجميل وهى قربية جداً من التشيز كيك وموس الشوكولاتة، لذلك تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة لعملها فى المنزل وتكون زي الجاهزة، لذا سوف نقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير أكواب كيكة الحرير الباردة بالتفصيل.

مكونات أكواب كيكة الحرير الباردة

تتكون أكواب كيكة الحرير الباردة من بعض المكونات البسيطة والغير مكلفة بالنسبة لتكلفة شرائها من المحلات وهى كالتالي:

للطبقة الأولى

٤ ملعقة كبيرة من السكر.

١/٢ كوب من الماء.

٣ ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

٤ ملعقة كبيرة من الزبدة.

٢٠٠ جرام من البسكويت السادة.

للطبقة الثانية

علبة من الكريم شانتيه ١٥٠ جرام.

كوب من اللبن السائل.

٤ مكعبات من الجبنة الكريمي.

٣/٤ كوب من بسكوت شوكولاتة مطحون.

لطبقة الجناش

كوب من الكريمة.

كوب من الشوكولاتة.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل أكواب كيكة الحرير الباردة سهلة ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل ولكن لها بعض الخطوات وهى كمايلي:

أولا نقوم بتجهيز صوص شوكولاتة خفيف ونحضر حلة مناسبة ونضع بها ٤ ملاعق السكر وعليهم ٣ ملاعق من الكاكاو الخام ونصف كوباية من الميه. نقلبهم مع بعض كويس ثم نضعهم على نار متوسطة حتى يسخنوا ثم نضيف عليهم الزبدة ونقلبهم. نتركهم حتى يغلوا لمدة ٣ دقائق حتى يثقل قوامهم شوية ثم نرفعهم من على النار. بعد ذلك فى طبق مناسب نقوم بتكسير البسكويت إلى قطع صغيرة ثم نسكب عليها خليط الشوكولاتة السابق بعد مايبرد. نقلبهم مع بعض كويس ثم نحضر الأكواب ونضع بها طبقة من البسكوت. ثم نجهز الطبقة الثانية فى وعاء المضرب الكهربائي نضع الكريم شانتيه ونضيف عليه اللبن الساقع ونضربهم مع بعض كويس. نستمر فى الخفق حتى يثقل قوامه ثم نضيف عليه الجبنة الكريمي ونستمر فى الخفق حتى يمتزجوا تماما. ثم نضيف عليهم البسكويت المطحون ونخفق مرة أخرى حتى تجانسوا تماماً ونضعها فى الثلاجة حتى نجهز الجناش. بعد ذلك فى وعاء مناسب نضع الكريمة ونضعها على النار حتى تسخن ثم نضيفهم على كوب الشوكولاتة. نتركها لمدة دقيقتين ثم نقلبها لمدة ٥ دقائق حتى تذوب تماماً. ثم نقوم بوضع طبقة من الكريمة وعليها طبقة من الجناش وهكذا حتى نملئ الكوب ثم نساويه ونضع اخر طبقة من الجناش. بكده يكون جاهز ويمكنك وضعه فى الثلاجة أو تقديمه مباشرةً وبالف صحة وعافية.

فوائد اللبن

للحليب فوائد كثيرة للجسم ولابد من تناوله يوميا فى الصباح أو المساء وإليكم بعض هذه الفوائد فيمايلي:

يساعد فى تعزيز القدرة على النوم والاسترخاء. يعمل على تعديل المزاج خلص من الاضطرابات النفسية والاكتئاب. يساعد على تقوية صحة العظام لأنه غنى والكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور ويقى من هشاشة العظام. يعمل على تقوية المناعة وحماية خلايا الجسم. يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان.

فوائد الكاكاو للجسم

هناك العديد من الفوائد للكاكاو للجسم وسنذكر بعضها وهى كمايلي: