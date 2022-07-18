قرص رهيب ورخيص من الصيدلية لتنظيف الكرشة والكوارع والممبار بكل سهولة بدون حك ولا مجهود هتبقى ناصعة البياض وزى الفل

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قرص رهيب ورخيص من الصيدلية لتنظيف الكرشة والكوارع ، تلجأ الكثير من السيدات إلى تنظيف الكرشة والكوارع والممبار عند المتخصصين في تنظيفها، وذلك لصعوبة الأمر عليهن، والبعض الآخر يلجأن لشرائها من المطاعم جاهزة لتوفير الوقت والمجهود، ولكن في هذه الحالة قد تسبب لهم مشاكل صحية عديدة لعدم ضمان نظافتها ولا طريقة طهوها، وهذا ما دفعنا لأن نساعد كل ربات البيوت بطريقة بسيطة وسحرية لتنظيف الكوارع والكرشة والممبار بدون أي تعب أو مجهود. قرص رهيب ورخيص من الصيدلية لتنظيف الكرشة والكوارع طريقة تنظيف الكرشة بالاسبرين ابدأي بأخذ الكرشة ووضعها في طبق بلاستيكي واسع به بعض الماء المائل للدفء لمدة 15 دقيقة.

في إناء آخر ضعي ماء ساخن، واطحني عليه قرصين أو ثلاثة من الأسبرين.

نظفي الكرشة بمياه الصنبور، ثم خذيها مباشرة وضعيها في ماء الأسبرين لمدة 5 دقائق.

قومي بتنظيف الكرشة بطرف السكين حتى تتخلصي من القشرة الخضراء تمامًا قطعة بعد الأخرى، واغسليها جيدًا.

بطرف السكين حتى تتخلصي من القشرة الخضراء تمامًا قطعة بعد الأخرى، واغسليها جيدًا. ضعي فنجان من الخل والليمون في وعاء عميق وضعي الكرشة فيه للتخلص من أي رائحة زفارة تعلق بها. طريقة تنظيف الكوارع ابدأي بشطف الأكارع تحت مياه الصنبور ثم باشري باستخدام شفرة موس حادة لتنظيفها من الشعر الزائد.

وفي حالة وجود بعض الشعيرات الصغيرة مرري الكوارع على النار حتى تحترق

خذيها في وعاء وضعي عليها الدقيق والبيكربونات، ثم افركيها جيدًا من كل جانب بعناية، وبعدها انتظري لمدة لا تقل عن نصف ساعة بدون شطفها.

وبعد انتهاء المدة نشطف الكوارع ونضعها في وعاء به ماء وملح لإزالة أي روائح متعلقة بها.

نقطعها إلى قطع صغيرة لسهولة النضج، وحتى لا تحتاج للطهو طويلًا.

ضعيها في الماء المغلي لبضع دقائق لضمان إزالة أي روائح أو شوائب متعلقة بها.

أعيدي سلقها في الماء النظيف مع بهارات السلق التي تريدينها مع البصل المقطع. طريقة تنظيف الممبار في الخلاط الكهربائي نغسل الممبار بعناية.

جمعيه في الخلاط فقط في حالة وجود سكينة بلاستيك حتى لا تقطع الممبار.

يتم تشغيل الخلاط الكهربائي بالسرعة القصوى لتنظيف الممبار وتخليصه من العوالق.

وتخليصه من العوالق. نقوم بوضع ماء مضاف إليه ملح خشن وخل وذلك لإزالة أى روائح، أو يمكن تنظيف الممبار في الخلاط مع الملح وسيخرج منظف جيدًا مع إزالة جميع الدهون أو الروائح. عمر شويل - جدة قرص رهيب ورخيص من الصيدلية لتنظيف الكرشة والكوارع والممبار بكل سهولة بدون حك ولا مجهود هتبقى ناصعة البياض وزى الفل - ثقفني

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