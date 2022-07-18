نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء بنات مميزة ونادرة 2023 ومعانيها اسماء بنات راقية في المقال التالي
أسماء بنات مميزة ونادرة 2023 يبحث الكثير من السيدات والاباء عن أسماء بنات راقية وخفيفة ومع اقتراب المولود الجديد يكون الاب والام في حيرة من أجل اختيار اسم المولود الجديد خاصة وان هناك عدد كبير جداً من أسماء البنات التي تحمل معاني جميلة ومميزة، ولذلك نوفر لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني مجموعة من أسماء بنات خفيفة النطق 2023 وأسماء بنات من القران الكريم وأسماء بنات تركية والكثير من أسماء البنات المميزة وأيضا نوفر لكم معني هذه الأسماء لكي تتمكن من الاختيار من بينهم واختيار اسم مناسب لطفلتك.
أسماء بنات مميزة ونادرة 2023
- لونار: هو من اسماء البنات النادرة والغير شائع ومعناة جميل جداً وهو القمر ويطلق هذا الاسم علي الجنسين الأولاد والاناث.
- أريام: من الأسماء التي انتشرت مؤخرا ومعناة جميل جداً وهو الفتاة الجميلة التي تمتلك قوام ممشوق.
- لوليا: هو من أسماء البنات النادرة ومعناة يعني حبات اللؤلؤ.
- ميار: من ضمن اسماء البنات الشائعة والتي تحمل معني جميل ومعناة هو الضوء علي القمر.
- ياليز: من أسماء بنات تركية ومن الأسماء التي تحمل معني مميز وهو الجميلة المشرقة.
هناك من يبحث عن أسماء بنات من ثلاث حروف بدون نقاط ومنها اسم وعد، واسم سما، واسم سحر، واسم علا، واسم روي واسم سهي واسم هدي واسم أمل، ولمي، ومدي والكثير من أسماء البنات الجميلة الأخرى.
اسماء بنات 2023 من ثلاث حروف
- لين: من أسماء بنات رقيقة وجميلة جداً ومعناة الرقة.
- ضحى: هو من الأسماء الخفيفة في النطق ويعني شروق الشمس.
- رين: من ضمن اسماء بنات نادرة 2023 ومعناة هو الملكة.
- روز: من أسماء بنات فريدة وجميلة ومعناة الوردة الجميلة.
- اسم ميرتا: من أسماء البنات الأجنبية النادرة ومعناة هو السيدة والحبيبة.
- ديجو: هو من الأسماء التركية ومعناة هو الفتاة الحساسة.
- تودد: اسم جميل ومميز ومعناة الفتاة التي تسعي لإرضاء من تحب.
- مرام: هو من أسماء البنات النادرة وله عدة معاني ابرزها هو الأمل.
- ديالا: من الأسماء العربية النادرة واستخدم كثيراً في العراق ومعناة الوردة الجميلة.
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