نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً لدفع مبالغ باهظة بالكوافيرات فيمكنك صبغ الشعر باللون الأشقر الجديد في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح صبغ الشعر من أكثر الأمور التي تهتم بها الكثير من السيدات التي تحب التغيير ويعتبر لون الشعر الأشقر من أكثر الألوان التي تفضلها الكثير من السيدات ويمكن بكل سهولة الحصول عليه الآن في المنزل بكل سهولة ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم كيفية صبغ الشعر أشقر في المنزل.

كيفية صبغ الشعر أشقر في المنزل

يمكن بكل سهولة الآن صبغ الشعر في المنزل بدلًا من أن يتم التوجه إلى صالات التجميل وإليكم في السطور الآتية كيفية صبغ الشعر:

مكونات لصبغ الشعر باللون الأشقر الجديد

يتم الحصول على عبوتين من الصبغة. بعد ذلك يتم تحضير الصبغة بالطريقة المكتوبة على عبوة الصغبة ويتم اختبار جزء صغير منها على الشعر. ثم يتم تمشيط الشعر وبعد ذلك يقسم الشعر بالمشابك الخاصة ثم يتم توزيع الصبغة بالاعتماد على الفرشاة. بعد ما يمر ثلث ساعة يتم غسل الشعر بالمياه وبعد عدة أيام يتم غسله بالشامبو والحرص على عدم غسله في نفس يوم الصبغ بالشامبو لأنه يمكن أن يزيل الصبغ.

خطوات طبيعية لصبغ الشعر أشقر في المنزل

هناك الكثير من الوصفات التي تعد في المنزل والتي يمكن من خلالها الحصول على اللون الأشقر:

وصفة الشاي وعصير الليمون

يعتبر الشاي من أسرع الطرق التي تساعد على صبغ الشعر وإليكم في السطور الآتية خطوات صبغ الشعر بتلك الوصفة:

يتم الحصول على نصف لتر من المياه ويتم إضافة له ثمانية أكياس من الشاي ثم إضافة نصف كأس من عصير الليمون ويتم تركه لحين أن يتغير لونه لون غامق. يتم وضع الخليط السابق في بخاخ. بعد ذلك يتم ترطيب الشعر بكمية من المياه وبعد ذلك يتم رش المحلول على الشعر لحين أن يتم التأكد من وصوله إلى كافة أجزاء الشعر. يتم تعريض الشعر إلى الشمس وتركه لمدة ساعة ونصف. بعد ذلك يتم وضع كريم واقي من الشمس لحماية كافة أجزاء الجسم. الانتظار لحين أن يمر الوقت ثم يتم دهن الشعر بزيت جوز الهند للحفاظ عليه. في حين تكرار الوصفة أكثر من مرة ستلاحظون تفتح الشعر ووصوله إلى الدرجة المرغوبة.

صبغ الشعر برتقالي بعصير الجزر

إذا كنتى تحتاجين تغيير لون شعرك للون شعر برتقالي لامع اللون الجديد لهذا الصيف كل ما عليكي هو القيام بعمل عصير جزر فريش بدون ماء تماماً مع وضع زيت ناقل عليه من الزيوت الناقلة المتعارف عليها مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، حيث يتم وضع كمية وفيرة من الخليط وتطبيقه على الشعر ويتم لف الشعر بالبلاستيك وتركه لمدة ساعة ونصف الساعة على الأقل للحصول على درجة لون قوية، ثم يتم شطف الشعر بخل التفاح لتثبيت اللون، يمكن تكرار العملية أكثر من مرة لحصول على لون أقوى.

كيفية صبغ الشعر لون نحاسي

ترغب الكثير من السيدات في تغير لون شعرها ويعتبر اللون النحاسي من الألوان الشائعة التي تواكب صيحات الموضة في الآونة الأخيرة ويمكن بكل سهولة الآن صبغ الشعر لون نحاسي دون أن يتم التوجه إلى أي صالة تجميل ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم كيفية صبغ الشعر لون نحاسي.

كيفية صبغ الشعر لون نحاسي

يمكن بكل سهولة الحصول على لون شعر نحاسي بالاعتماد على أدوات بسيطة بدلًا من التوجه إلى صالات التجميل وإليكم في السطور التالية الطريقة.

مكونات لصبغ الشعر نحاسي

قفاز اليدين. مشابك الشعر. غطاء للرأس من البلاستيك. وعاء لخلط المكونات. صبغة للشعر درجة النحاسي. فرشاة. أكسجين. فازلين. ملابس قديمة حتى لا تتسخ ملابسكم.

خطوات صبغ الشعر لون نحاسي

يمكن بكل سهولة الحصول على لون نحاسي للشعر من خلال اتباع كافة الخطوات الآتية: